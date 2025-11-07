Santiago Peña prepara maletas para ir a Bolivia

Este viernes de noviembre, el presidente Santiago Peña comunicó al Congreso Nacional que saldrá del país mañana 8 de noviembre e irá a la ciudad de la Paz, Estado Plurinacional de Bolivia. Según su nota entregada a Basilio Nuñez, volvería ese mismo día al país.
Peña viajará para participar de la ceremonia de transmisión de mando presidencial y asunción del presidente Rodrigo Paz Pereira.
Según los archivos, este es el viaje número 55 del presidente de la República a nivel internacional.
El anterior lo realizó en octubre, cuando estuvo por Egipto e Italia. Anteriormente, estuvo en Nueva York, Finlandia, Reino Unido, India, Argentina, Brasil, Singapur, Japón y Emiratos Árabes, por mencionar solo algunos de los sellos de sus viajes internacionales.
Con frecuencia, Peña es cuestionado por los altos costos que implican estos viajes, pero él alega que son necesarios para posicionar al país y atraer inversores.
