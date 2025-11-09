CDE: aprehenden a un hombre por sacar fotos a su papeleta de votación

Durante la tarde de este domingo, día en el que se celebran las elecciones municipales en Ciudad del Este, un hombre fue aprehendido tras ser sorprendido sacando una fotografía a su papeleta de votación.

El hecho se registró en la escuela San Antonio de Padua, del barrio Remansito y fue denunciado por representantes de la oposición. La papeleta mostraba un voto hacia el candidato de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

Al respecto, el senador liberal Ever Villalba detalló que hasta ahora fueron tres electores los que violaron el código electoral y este último fue captado en el cuarto oscuro sacando fotos a su marcación en el papel.

“Esto es para cumplir con un pedido y el otro delito es la compra del voto. Las prácticas del Partido Colorado siguen vigente en Ciudad del Este y están queriendo torcer la voluntad popular con la prebenda y el dinero. Por suerte están nuestros apoderados y miembros de mesa atentos”, agregó.

Pagos por votos

Otro punto que mencionó el legislador es que hay “comentarios” desde hace un par de días que supuestamente se pagaría entre 300.000 y 500.000 guaraníes por votos hacia el candidato colorado, aunque reconoció que esta no es una “información certera”.

“Es un operativo que suelen hacer con la tecnología y se pide evidencia de cómo votó. Hay que cumplir con el deber cívico y no quedarse relajado, hay que cumplir con Ciudad del Este y venir a votar”, concluyó.

