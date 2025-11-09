Tensión en Ciudad del Este: incidentes entre colorados y oficialistas en local de votación

Durante la jornada electoral en Ciudad del Este, un episodio de tensión se vivió a la llegada de la diputada Rocío Abed (ANR-HC) y su esposo, Justo “Lucho” Zacarías Irún, actual director paraguayo de Itaipú.

Ambos acudieron a votar en el Centro Regional de Educación de Ciudad del Este, escoltados por una multitud de hurreros colorados que provocaban a la oposición con consignas partidarias y levantaban el número 1, en alusión a la lista del Partido Colorado (ANR).

La presencia del clan Zacarías y su comitiva provocó reacciones airadas por parte de algunos simpatizantes del oficialismo regional encabezado por Yo Creo, que se encontraban en el lugar. Entre gritos y cánticos cruzados, la tensión fue en aumento hasta derivar en empujones y discusiones entre ambos grupos.

Lea más: Escrache a Zacarías Irún: ¿puede un funcionario del TSJE hacer de hurrero?, esto responden

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Clan Zacarías y diputado Esteban Samaniego

Según muestran videos, Rocío Abed tuvo un intercambio verbal con algunos electores al salir del local de votación. La legisladora respondió a los abucheos de los opositores con gestos desafiantes, mientras agentes policiales intentaban contener la situación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Se inició la jornada electoral para elegir al nuevo intendente de Ciudad del Este

Entre los hurreros que formaban parte del grupo de Honor Colorado se encontraba también el diputado Esteban Samaniego, quien fue visto acompañando a la pareja Zacarías-Abed durante el incidente. El legislador ya registra varios antecedentes de violencia en los últimos años.