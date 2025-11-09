Echan a personas con chalecos de “Observador electoral” de los locales de votación

En varios locales electorales hubo una gran cantidad de personas que portaban chalecos y credenciales con la inscripción “Observador electoral”, durante la jornada de hoy, en la que se elige al intendente que culminará el periodo de Miguel Prieto en la Municipalidad de Ciudad del Este.

Esto llamó la atención de las autoridades, incluso del TSJE, por lo que dieron aviso y ante el caso, el juez electoral Pedro Nicolás Guzmán Caballero decidió ordenar el retiro de estas personas de los locales electorales.

“Ordénase a la Policía Nacional el retiro de todos los locales de votación de las personas que portan credenciales de observadores y visten chalecos de observadores, quienes no están acreditados por la Justicia Electoral”, indica una nota enviada por el juez al comisario Carlos Bartolomé Acosta Amarilla, director de la Policía Nacional del departamento de Alto Paraná.

La decisión del juez también fue comunicada al presidente de la Junta Cívica del distrito de Ciudad del Este, Rodrigo Ferreira, en la que también recordó la prohibición de que no se pueden portar vestimentas, prendas o cualquier elemento que haga alusión a una de las listas durante el proceso electoral.

Elecciones en Ciudad del Este

Hoy se realiza la elección para que los ciudadanos de Ciudad del Este elijan a quien culmine el periodo de Miguel Prieto, el cual fue abruptamente interrumpido tras su destitución ejecutada por la Cámara de Diputados. La elección se define entre Daniel Pereira Mujica, candidato del equipo de Prieto, y Roberto González Vaesken, candidato colorado.

Si bien la jornada se desarrolló en gran parte de manera tranquila, hubo momentos de escrache y tensión, ya que cuando el senador colorado cartista y exintendente de Ciudad del Este, Javier Zacarías Irún, acudió a votar, fue escrachado.

También los hurreros que acompañaron a la diputada colorada cartista y cuñada del senador escrachado, Rocío Abed, y su esposo, Justo Zacarías, provocaron un enfrentamiento verbal y algunos empujones en el Centro Regional de Educación de Ciudad del Este.

Entre los hurreros se encontraba Esteban Samaniego, diputado cartista por Paraguarí, que acompañó a la pareja a votar. Este último registró varios episodios de violencia, incluso dentro mismo del Congreso Nacional.