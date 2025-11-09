Escrache a Zacarías Irún: ¿puede un funcionario del TSJE hacer de hurrero?, esto responden

Una mujer pelirroja con chaleco de voto accesible del TJSE hizo hurras al Partido Colorado y a Javier Zacarías Irún, cuando el senador colorado cartista fue escrachado al momento de votar en su local electoral.

En el video se ve y escucha que mientras aplaudía, gritaba “Aplastante nuestra victoria”, “Javier, Javier, Javier”, además de levantar la mano mostrando el dedo índice, haciendo alusión al número uno, el mismo que corresponde al Partido Colorado.

Consultamos sobre este comportamiento al asesor del TSJE, Luis Alberto Mauro, quien respondió que ningún funcionario de la institución puede tener este tipo de comportamiento.

“Se le instruyó sumario y quedó sin funciones”, agregó sobre el caso. Se trataría de Nubia Asunción Casartelli Oreggioni.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Se inició la jornada electoral para elegir al nuevo intendente de Ciudad del Este

Escrache en elecciones

La presencia del legislador, una de las figuras más cuestionadas en el este del país, generó la inmediata reacción de los presentes, que comenzaron a abuchearlo al momento de su llegada al local de votación. Entre los gritos se escuchaban expresiones como “fuera, corrupto”, “bandido” y “chupa medias de Cartes”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Zacarías Irún acudió acompañado de un grupo de simpatizantes, quienes vitorearon y gritaron al más puro estilo de los “hurreros”. El parlamentario votó rápidamente y se retiró del lugar, mientras continuaban los gritos.

El ciudadano Aldo Romero, quien afirmó haber sido uno de los impulsores del escrache, manifestó que la reacción de la gente fue espontánea. “La mayoría de Ciudad del Este ya no lo quiere. Es una persona no grata, corrupta, que hizo mucho daño a la ciudad. Si venía solo, no iba a poder votar”, declaró.

Romero agregó que el episodio fue el único momento donde se registraron incidentes en el local electoral. En el video se observa que un grupo de seguidores colorados le aplaude y alienta en medio de las escaramuzas.

El “Clan Zacarías” administró la capital departamental durante 17 años, primero con el propio senador como intendente y luego con su esposa, Sandra McLeod, quien fue destituida en 2019 tras denuncias de corrupción e irregularidades administrativas. Su hermano, Justo Zacarías, fue gobernador del Alto Paraná y actualmente es director paraguayo de Itaipú.

Hoy los ciudadanos de Ciudad del Este eligen al intendente que completará el periodo de Miguel Prieto, destituido por la Cámara de Diputados.