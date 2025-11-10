Dani Mujica se merece estar en la intendencia de Ciudad del Este, afirma intendenta

Tras la interrupción del gobierno municipal de Miguel Prieto, destituido por la Cámara de Diputados por mayoría cartista, asumió en su lugar María Portillo, concejal por el Partido Liberal Radical Auténtico, por designación de la Junta Municipal de Ciudad del Este.

Ahora, con la victoria de Daniel Pereira, electo por una aplastante mayoría contra el colorado Roberto González Vaesken, la administradora municipal deberá entregar el cargo el próximo 18 de noviembre, por lo que Portillo volverá a ocupar su lugar en la Junta Municipal.

La intendenta destacó que vivieron una fiesta cívica en Ciudad del Este tras la abultada victoria del candidato de la oposición.

“Estoy muy feliz, muy contenta porque el candidato es una persona realmente que se merece estar en al mando de una administración municipal. Es una persona que ya conoce todo lo que es la administración por el hecho de que estuvo casi todo el tiempo como asesor del ex intendente Miguel Prieto. Por lo tanto, es una persona conocedora del municipio de Ciudad el Este”, sostuvo.

Elecciones municipales 2026

La destitución de Miguel Prieto, la convocatoria de nuevas elecciones para completar el periodo y los cortes administrativos en la municipalidad, hicieron que los temas políticos, como las alianzas y conformación de listas, se postergaran para concentrarse en el escenario político que se presentó inesperadamente.

Portillo explicó que todas estas condiciones hicieron que se abocaran a la candidatura de Daniel Pereira, y ahora tienen tiempo hasta el 20 para presentar las alianzas, las cuales quedaron en pausa.

“Tenemos que apurarnos y ahora también para mí es un poco complicado porque, de hecho, tengo que hacer ya el corte administrativo. Ya nosotros habíamos hablado sobre ese punto, pero se vino un poco antes una elección y esto cambió todo el panorama, pero el pensamiento creo que queda del 2026 y estoy segura de que vamos a retomar ese camino que ya veníamos llevando para la unidad grande que siempre deseamos para que podamos efectivamente asegurar la victoria”, aseguró.

Si bien hubo algunos cuestionamientos por como se dieron algunos de los acuerdos para apoyar o apostar a candidatos de la oposición, la intendenta en funciones dijo que no existe problema alguno entre el Partido Yo Creo, de Miguel Prieto y el PLRA, incluso ya se dieron algunas conversaciones con los presidentes de los Comités Liberales para apoyar a Daniel Pereira en el 2026.

Por último, confirmó que ella apunta a ocupar nuevamente una banca en el legislativo municipal, que sería ya su tercer periodo.