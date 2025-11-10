Miguel Prieto anuncia que impulsará la unidad opositora tras el triunfo de Mujica

El exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto (Yo Creo) celebró la aplastante victoria de Daniel Mujica (Yo Creo), candidato del movimiento Yo Creo, en las elecciones realizadas ayer en Ciudad del Este.

Prieto reconoció que el resultado posiciona a su movimiento como una fuerza relevante dentro de la oposición y refuerza su imagen de cara a una eventual candidatura presidencial para las elecciones del 2028.

También expresó que el electorado esteño hizo justicia tras su destitución de la Intendencia, la cual insistió en calificar como irregular.

“Estoy muy feliz. Hoy puedo decir que mi corazón está un poco en paz después de la destitución, después de todo lo que vivimos este año. Estamos cerrando bien el año. Siento que el pueblo hizo justicia por mí. Creo que esto fortalece mi figura”, expresó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Prieto aplasta al cartismo en Ciudad del Este y apunta al 2028

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Mirada hacia las elecciones del 2028

Con respecto a su proyecto político con miras a las presidenciales del 2028, Prieto señaló que los resultados de los comicios lo dejan bien posicionado, pero que aún es temprano para hablar de una candidatura formal.

Destacó la necesidad de unidad dentro de la oposición y el diálogo constante entre sus diferentes sectores.

“Creo firmemente que tenemos que sentarnos a hablar todos los días y que tenemos que llegar al poder cueste lo que cueste para transformar el país”, afirma.

Prioridad: fortalecer la oposición rumbo al 2026

Prieto adelantó que su enfoque inmediato será recorrer el país para promover la unidad de la oposición con vistas a las elecciones municipales del 2026, que considera claves para las generales de 2028.

“Si queremos tener chances en el 2028, tenemos que ganar la mayor cantidad de municipios en el 2026. Entonces, yo quiero ser un agente de unidad de todos los sectores en los pequeños municipios y en eso quiero trabajar, en los pequeños detalles. También ganar Asunción va a ser fundamental y ayudar a retener Encarnación”, dijo.

El exintendente indicó que tomará unos 15 días de descanso antes de iniciar un recorrido por distintos departamentos y ciudades del país. Según dijo, con ello busca fortalecer la unidad opositora y superar divisiones internas.

“Siento que estoy en una situación de privilegio dentro de la oposición y pretendo usar eso para construir unidad”, agregó.

Lea más: Miguel Prieto sobre elecciones en Ciudad del Este: “hoy se definen muchas cosas”

Situación judicial y proyección presidencial

Prieto, asimismo, señaló que antes de impulsar plenamente su proyecto político buscará resolver los procesos judiciales que enfrenta.

“Por más que tenga buenas proyecciones, soy consciente que tengo muchos problemas judiciales y creo que todavía tengo que cerrar ese capítulo para decir que soy el candidato de la oposición”, declaró.

Unidad y gestión como claves del triunfo

El exintendente atribuyó la victoria de Daniel Mujica a la unidad demostrada por la oposición, aunque destacó que el principal factor fue la gestión municipal realizada durante su administración.

“Se vio la unidad, pero siempre en torno a una gestión que estuvo con la gente, dando resultados. La gente vio eso y votó ayer”, mencionó.

Remarcó, además, en que su destitución de la Intendencia tuvo como objetivo frenar su proyección política, considerando el apoyo electoral con que cuenta en Ciudad del Este.