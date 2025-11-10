Tras derrota en CDE, apareció Justo Zacarías culpando a otros

Justo Zacarías Irún, integrante del cuestionado “clan Zacarías”, se pronunció esta mañana mediante sus redes sociales, tras la aplastante derrota del Partido Colorado frente al Partido Yo Creo y sus aliados de la oposición en Ciudad del Este, pero sin un análisis político y con cero autocrítica.

Lea más: Dejarían a Justo Zacarías fuera de Itaipú tras “paliza” electoral en Ciudad del Este

“La victoria tiene muchos padres y la derrota es huérfana. Como Colorados, hemos asumido la responsabilidad de acompañar con convicción y compromiso una campaña que buscó fortalecer al Partido Colorado en Ciudad del Este. Lo hicimos, con muchos amigos, sin esperar nada a cambio, simplemente aportando nuestro grano de arena por amor al Partido y a su causa", escribió Justo Zacarías en sus redes.

Sin embargo, lo que si llamó la atención es el cuestionamiento que hizo a un sector del coloradismo por, supuestamente, observar desde afuera las elecciones complementarias en Ciudad del Este y no involucrarse de lleno en la campaña política de Roberto González Vaesken, candidato por el Partido Colorado que perdió catastróficamente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Tensión en Ciudad del Este: incidentes entre colorados y oficialistas en local de votación

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Lamento que muchos correligionarios que también pudieron haber contribuido eligieran observar desde afuera, y que algunos no puedan evaluar las innúmeras dificultades pasadas. Cada proceso electoral deja lecciones y desafíos, y este no es la excepción. Más allá de los resultados, lo importante es la capacidad de reflexionar, aprender y prepararnos con mayor unidad y fuerza para las próximas batallas", finalizó el político esteño, ahora al frente de Itaipú, que ha incurrido en muchos polémicos gastos y donaciones.

Daniel Pereira Mujica (Dani Mujica), candidato de Yo Creo, fue electo intendente de Ciudad del Este con una arrolladora victoria.