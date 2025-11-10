Dejarían a Justo Zacarías fuera de Itaipú tras “paliza” electoral en Ciudad del Este

El oficialismo colorado (Honor Colorado) apostó todas las fichas a la postulación de González Vaesken para completar el periodo de un año al frente de la Comuna esteña (noviembre de 2026), pero perdió ante la candidatura de Daniel Pereira Mujica (Dani Mujica), de “Yo Creo”.

El cuestionado clan Zacarías pretendía volver a tomar las riendas de la Municipalidad de Ciudad del Este, que perdió la administración en el 2019, cuando fue destituida por mal desempeño la entonces intendenta Sandra McLeod de Zacarías.

En esa ocasión le reemplazó en el cargo el entonces concejal Miguel Prieto. El líder de Yo Creo volvió a derrotar a la ANR en las municipales del 2021.

Otro golpe al clan Zacarías

La aplastante derrota pone jaque a Justo Zacarías Irún en el cargo de director general paraguayo de Itaipú, que ocupa desde 2023.

El presidente de la República, Santiago Peña, podría relevarlo de la binacional. El Comando de Honor Colorado, cuyo jefe es el expresidente y actual titular de la ANR, Horacio Cartes, prevé una reunión y ahí podría definirse su continuidad.

La esposa del político esteño, Rocío Abed de Zacarías, está también en la picota. Es la actual líder de bancada de Honor Colorado en la Cámara Baja. Su liderazgo está en peligro tras la dura derrota ante Daniel Pereira Mujica. El vicelíder de la bancada cartista Miguel del Puerto tomaría las riendas.

No solo la diputada tuvo mucha participación en la campaña de González Vaesken sino también sus colegas cartistas por Alto Paraná Bettina Aguilera y Liz Acosta.

Los coletazos de la derrota de la ANR también alcanzan al senador colorado cartista Javier Zacarías Irún, esposo de Sandra McLeod.

El legislador podría recibir los efectos de la paliza. Una de las consecuencias sería que pierda protagonismo en la bancada cartista en la Cámara Alta. Javier Zacarías es actualmente titular de la comisión de Asuntos Constitucionales.

Peña y proselitismo con pupitres chinos

“Ciudad del Este se merece un gobierno municipal que trabaje con el gobierno departamental, que trabaje con el Gobierno Nacional.

En dos oportunidades recibí a los intendentes de Alto Paraná, a todos, excepto a uno, el de la ciudad más importante y más grande, que en dos años y dos meses nunca aceptó sentarse a trabajar con el Gobierno nacional”.

Así se expresó el 31 de octubre pasado el presidente de la República, Santiago Peña (ANR-HC), al aludir a la elección municipal en Ciudad del Este y en particular al exintendente esteño Miguel Prieto.

El 3 de octubre pasado los padres del Centro Regional de Educación de Ciudad del Este Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia (CtRECE) se negaron a entregar al MEC las sillas con pupitres que compraron con esfuerzo a inicios de este año y que fueron sustituidas por los muebles chinos. Cuestionaron el proselitismo del clan Zacarías a solo días de las municipales.

En la institución, en un acto con tinte proselitista, Itaipú, con presencia de Justo Zacarías y su esposa, la diputada Rocío Abed, distribuyó los muebles chinos que la binacional adquirió a precios de “oro”.

El Ministerio de Educación y Ciencias dispuso el retiro de los muebles de madera que fueron reemplazados por los muebles chinos adquiridos por Itaipú, a unos G. 800.000 cada set.

Durante la entrega un grupo de padres de familia se opuso a que los pupitres de madera desechados sean retirados de la institución. Argumentaron que con mucho esfuerzo los habían adquirido en los últimos meses, por lo que, afirmaron, pertenecen a la institución y no al MEC. Algunos padres incluso señalaron que los muebles chinos podrían descomponerse en poco tiempo, como ya ocurrió.