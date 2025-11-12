“Bachi” Núñez rechaza reunión de la ANR para analizar derrota en Ciudad del Este

El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez (ANR–HC), descartó la posibilidad de que el Partido Colorado convoque a una reunión para debatir la derrota electoral sufrida en Ciudad del Este.

“No creo que sea prudente una reunión del Partido Colorado. En las últimas cuatro elecciones el partido perdió ahí. El último que ganó en Ciudad del Este fue Horacio Cartes, líder de nuestro movimiento y presidente del Partido Colorado”, mencionó.

“Bachi” Núñez resaltó que “cada uno de los movimientos tiene que hacer un mea culpa” tras la derrota en CDE.

Críticas a los disidentes colorados

El titular del Congreso aprovechó para cuestionar la falta de apoyo de algunos referentes colorados durante la campaña en Ciudad del Este.

“Destaco la presencia de Samaniego allá en el campo de batalla, no como otros que estuvieron jugando fútbol o lanzando candidaturas cuando se luchaba allá”, manifestó.

Las declaraciones del legislador se dieron luego de que la senadora Lilian Samaniego (ANR-independiente) solicitara una reunión partidaria para analizar la aplastante derrota sufrida por la ANR en el este del país.

Cartes fue el último que ganó en CDE

Consultado sobre las críticas por la supuesta falta de apertura en la conducción partidaria bajo el liderazgo de Horacio Cartes, Núñez respondió que el expresidente fue el último en ganar unas elecciones en CDE.

“Mario Abdo y Santiago Peña perdieron en CDE, Horacio Cartes ganó. No sé de qué clase de apertura están hablando, es un distrito que se pierde”, dijo.

El candidato colorado en el este, Roberto González Vaesken perdió por casi 40 puntos ante Dani Mujica, del movimiento Yo Creo, apadrinado por el exintendente Miguel Prieto.