Santi “Akãnecho”: Cartistas intentan minimizar y aplican censura tras catastrófica derrota en CDE

La autocrítica en Honor Colorado es casi nula tras la catastrófica derrota sufrida el domingo en Ciudad del Este. El presidente de la República, Santiago Peña, intentó el lunes relativizar el mazazo, diciendo que “es bastante extremista tratar de poner esto como una victoria a nivel nacional. Ayer el titular de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC), dijo que fuera de la capital altoparanaense, se siente “mucho fervor hacia el Partido Colorado”.

Lea más: Lo que dice Santiago Peña tras la aplastante derrota en CDE

“Estoy convencido en el espíritu (sic), en lo que recorro -porque me toca recorrer mucho el interior de la República y por supuesto las calles de Asunción- y yo siento mucho fervor hacia el Partido Colorado”, intentó explicar Latorre.

El diputado cartista ni siquiera contempló la posibilidad de que los esteños hayan castigado al gobierno de Peña por los casos de presunta corrupción y negociados, nepobabies, ostentación de llamativas fortunas y disociación de los problemas sociales.

Lea más: Respuesta de Javier Zacarías Irún a crítica de González Vaesken

Se limitó a alegar que es un problema muy puntual ya que dijo sentir “mucho entusiasmo” por el Partido Colorado a nivel nacional. Ante la pregunta concreta de si no se multiplicaría el castigo a nivel país, respondió: “No se va a replicar”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También defendió al clan Zacarías Irún, diciendo que no cree que la derrota deba costar el cargo al director paraguayo de Itaipú, Justo Zacarías, ni el liderazgo de bancada a la diputada Rocío Abed (ANR, HC). Indicó que se debe separar la “gestión” de cada uno del tema electoral.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Santi, un “akãnecho”

“Le avisamos al akãnecho de Santiago Peña (...), le dijimos que esto iba a pasar (que le íbamos a ganar) y por un capricho del senador Javier Zacarías Irún por ver destituido al intendente Miguel Prieto termina por generar esta catástrofe dentro del Partido Colorado”, refregó el diputado Guillermo Rodríguez (Yo Creo).

El opositor acotó que los Zacarías embaucaron a la ANR y “cayeron redonditos”, propiciando algo más importante, que es que “todo el Paraguay ha visto que acá no estamos ante ningunos dioses, que pueden sangrar y esto se va a replicar en todo el país. Hay esperanza, hay futuro”, añadió.

Por su parte, el diputado Walter García (Yo Creo) incluso se burló del intento de relativización de la derrota por parte del jefe de Estado. “Peña vive en una nube de pedos, está más fuera que acá, entonces, a él poco podemos preguntarle (sobre el mensaje de las elecciones en CDE). Pregúntenle a la ciudadanía esteña, está feliz y principalmente el país y eso se vio reflejado en la participación de la ciudadanía”, agregó.

García acotó que con esta victoria, el líder de Yo Creo y exintendente esteño, Miguel Prieto, se alza como figura política a nivel nacional, mientras los Zacarías se pueden considerar “cadáveres” políticos.

“En 2019 (Prieto) le ganó por una diferencia razonable, en 2021 fue apabullante y ahora en este escenario para mí ya es una humillación, para mí es un genocidio político y me refiero a los dos jefes de campaña del Partido Colorado: Javier y Justo Zacarías”, expresó.