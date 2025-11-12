Leite dice que “Paraguay está listo para ser socio” de EE.UU.

Este miércoles, el embajador Gustavo Leite se reunió con los senadores cartistas Basilio “Bachi” Núñez, Natalicio Chase y Antonio Barrios, quienes viajarán a Estados Unidos en los próximos días.

Como parte del encuentro, el diplomático aseguró que “la diplomacia la ejerce el Presidente de la República”, aunque sostuvo que actualmente la diplomacia “también se ejerce a través de los poderes del Estado”.

Como un ejemplo de su idea mencionó el Poder Legislativo de Estados Unidos, que hizo “sufrir” al país ante una falta de acuerdo entre los norteamericanos.

“Siempre dijimos que nosotros necesitamos visibilidad. Cuando ocurrió el abuso de la administración Biden hacia nosotros, nosotros no teníamos amigos políticos a quienes llamar. Uno de mis trabajos es que haya un grupo de políticos norteamericanos de ambos partidos, de ambas cámaras, que conozcan la verdad de Paraguay”, mencionó.

“No queremos limosnas”

Asimismo, detalló que su objetivo es que el Gobierno de EE.UU. sepa que “Paraguay es un país amigo” que busca tener mayor participación.

“Le dije al presidente Trump que somos un aliado que nunca creó problemas, pero no por ello no existimos. Nosotros no queremos limosnas, queremos mercado y que inviertan”, comentó.

También dijo que con la futura visita de senadores paraguayos al territorio norteamericano es “una señal política” para demostrar que “Paraguay está listo para ser socio”.

“Nunca hubo una delegación de senadores de este nivel en Estados Unidos y vamos a hablar con personalidades muy importantes”, mencionó en referencia a Basilio “Bachi” Núñez, Antonio Barrios, Dionisio Amarilla, Patrick Kemper y Natalicio Chase.

Leite sobre sanciones a HC

En lo que se refiere a las sanciones que había impuesto el Gobierno estadounidense al expresidente Horacio Cartes, Leite alegó que “no tenemos control sobre eso” y señaló que “eso no es parte de la agenda”.

“Siempre es malo que una figura política de un país aliado tenga una calificación como esa. El tema Cartes está zanjado, la sanción está levantada y colorín colorado, el cuento se ha acabado”, precisó, aunque hasta ahora su líder sigue siendo “significativamente corrupto” para los estadounidenses.

Al ser consultado sobre si él habría intervenido diplomáticamente para levantar las sanciones financieras a HC, sentenció que no quiere responder a esos temas, sino netamente celebrar.

“Prefiero no responder esa pregunta, eso quiere decir que ustedes pueden interpretar lo que ustedes quieran”, concluyó al ser insistido si él intervino por Cartes en EE.UU.

