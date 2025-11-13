Dura derrota en el Este es un mensaje a cartistas “ebrios de poder”, dice diputado

El diputado liberal opositor, Diosnel Aguilera remarcó que la victoria aplastante de Daniel Pereira Mujica (Yo Creo) en las elecciones complementarias por la intendencia de Ciudad del Este del domingo pasado deja importantes mensajes tanto para el Gobierno de Santiago Peña y su principal sostén político, el cartismo como para la oposición.

“Los resultados de las elecciones en Ciudad del Este son aleccionadores para un sector del Partido Colorado, específicamente el sector cartista, ebrio de poder, de arrogancia, prepotencia y totalitarismo”, destacó Aguilera.

El mismo valoró que mediante los esteños se mandó un fuerte mensaje “al pueblo paraguayo de no arrodillarse ante los poderosos” y que “cuando el pueblo está decidido, no existe fuerza política alguna capaz de detenerlo”.

También remarcó que en Ciudad del Este, para colmo, todo el “Estado paraguayo estuvo al servicio de los políticos” colorados y aún así fueron derrotados con una diferencia del 40%.

“Ministerios, Itaipú, entes e instituciones descentralizadas... absolutamente todo estuvo al servicio del candidato colorado (Roberto González Vaesken) y aún así casi le triplicó Pereira Mujica en las elecciones”, señaló.

Una “antorcha” para la oposición

Aguilera también remarcó que la victoria del equipo de Yo Creo, encabezado por Miguel Prieto, es también un mensaje para la oposición en el sentido de entender que se puede ser una alternativa de gobierno y no solo estar condenados a ese rol de oposición casi eterno.

“Para los de la oposición es una antorcha que se prende, es una luz de esperanza y es una enseñanza para aquellos que no creen en la posibilidad de ganar elecciones al Partido Colorado”, refirió.