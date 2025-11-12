“Para nosotros fueron unas elecciones de ensueño, para la otra vereda una pesadilla”, indicó Miguel Prieto

Luego de propinar una durísima derrota al Partido Colorado en las elecciones municipales de Ciudad del Este, donde el Partido Yo Creo se impuso con una diferencia del 40 por ciento, el exintendente Miguel Prieto resaltó que hoy tienen un intendente de lujo, apuntando a su compañero de lucha Daniel Mujica.

“Hoy tenemos un intendente de lujo. Una persona que me acompaño en los momentos difíciles. Hoy le toca a él, pero estoy seguro de que le va a ir bastante bien”, indicó.

A renglón seguido expresó: “Él tiene una filosofía muy distinta a la mía. Yo soy más de choque, él es más de consenso y creo que lo que hoy necesita Ciudad del Este es eso. Esto (la victoria), para mí significa justicia”.

“Nosotros manejábamos muchas encuestas y sabíamos que teníamos un alto índice de aceptación y popularidad. Pero el desafío y la incógnita era si es que eso se iba a llegar a materializar”, destacó.

Sobre los rumores de que corrió mucho dinero por parte de sus adversarios para intentar comprar el voto de la gente, Prieto comentó que según la información que tienen, la gente aceptó el dinero, pero no les votó.

“Creo que para nosotros fueron unas elecciones de ensueño y para la otra vereda, una pesadilla”, sostuvo.

Peña y el Clan Zacarías ayudaron

“No sé a nivel país, pero acá en Ciudad del Este, Santiago Peña tiene un nivel de rechazo del 70 por ciento y el Clan Zacarías del 85 por ciento. Creo que Javier Zacarías Irún es la persona con mayor rechazo en el Este y eso ayudó muchísimo”, manifestó Miguel Prieto para explicar el rechazo de los electores hacia el tradicional partido.

Luego señaló dos puntos sobre esta situación: “A mí me conviene que Javier Zacarías siga en política. Que siga moviendo los hilos del Partido Colorado acá en Ciudad del Este. Ahora, a la ciudad le conviene que haya una renovación dentro del Partido Colorado y que de una vez por todas le den espacio a los jóvenes”.

Hoy es la principal figura de la oposición

A nivel personal, el exintendente esteño sabía que se jugaba muchas cosas en estas elecciones, las cuales iban a marcar un antes y un después a su figura política.

“Si perdíamos las elecciones, mi carrera política presidencial se acababa. Pero, ahora, no puedo decir que Miguel Prieto es el candidato de la oposición. Tengo intenciones de ser candidato a la presidencia de la República, pero ahora, todos tenemos la responsabilidad de remar juntos hacia el mismo camino en el 2026, si es que queremos tener alguna chance en el 2028″.

“Hoy retuvimos Ciudad del Este, que estaba en nuestro poder. Ahora tenemos que conquistar otros municipios que no están en poder la oposición y para eso tenemos que unirnos y apoyar al candidato más potable o mejor posicionado”, apuntó.

El apoyo a Johanna es con una condición

A través de un video, Prieto brindó su respaldo a Johanna Ortega, una de las precandidatas a la municipalidad de Asunción.

“A Soledad Núñez le aprecio, le quiero muchísimo y estoy seguro de que si llega a ser la intendenta de Asunción va a ser un lujo por la tremenda capacidad técnica que tiene. No estamos hablando de una improvisada”.

Pero seguido remarcó: “Yo tengo una deuda con Johanna. Ella estuvo conmigo en los momentos difíciles. Cuando me atacaban ella siempre me defendió y es una persona que yo admiro muchísimo. Esto es algo más personal. No hay ningún estudio, ningún análisis, pero yo le condicioné a ella a que lleguen juntas (con Soledad)”.

“Mi deseo es que busquen la manera de llegar juntas, consensuar y que no lleguen separadas a las elecciones del 2026″, manifestó.

Su inocencia, la próxima gran batalla

Prieto afronta dos causas penales principales: una por corrupción en la municipalidad de Ciudad del Este y otra por lesión de confianza en el caso conocido como “Tía Chela”.

Se le acusa de un esquema para desviar fondos municipales a través de licitaciones direccionadas y del desembolso irregular de más de 300 millones de guaraníes.

“Desde hace tiempo me siento perseguido por el sistema de gobierno, que tiene secuestrado a este país. Sin miedo a equivocarme, creo que van a tratar de impugnar mi candidatura a través de estos procesos judiciales”, sostuvo.

“Yo sé que soy inocente, pero jueces y fiscales son rehenes de este sistema. Tienen miedo a perder sus cargos, a persecuciones y represalias por parte del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, senadores o de diputados, en caso de que me declaren inocente”, apuntó.

“Mi próxima batalla es demostrar mi inocencia y donde me toque voy a pelear”, finalizó.