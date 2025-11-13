Revés judicial para el intendente cartista condenado Hilario Adorno

Los jueces Gonzalo Esteban Sosa, Martín Ávalos y Stella Maris Zárate dispusieron que el uso de las seis cuentas corrientes pertenecientes a la Municipalidad de Puerto Casado, abiertas en el Banco Nacional de Fomento, sean utilizadas por la nueva administración a cargo de Domingo Vera, ínterin se resuelva el fondo de la cuestión.

Es decir, mientras la Corte Suprema de Justicia resuelva la apelación presentada por Hilario Adorno (ANR-HC) a su condena de tres años y ochos meses de cárcel por corrupción.

El Tribunal de Apelación ya había confirmado la condena impuesta al político cartista, sin embargo, volvió a apelarla por lo cual aún no quedó firme y, por lo tanto, insiste en administrar los millonarios recursos municipales, pese a no estar en funciones.

