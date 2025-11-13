Pelea entre ediles luqueños por presidir la Junta se agudiza

En contrapartida, innumerables expedientes ciudadanos no son tratados desde que empezó la puja entre los colorados luqueños, hace más de un mes.

Los colorados Ramón Servín, Diego Romero, Eliseo Fernández, Iván Velázquez y Juan Ángel Marecos abandonaron la última sesión. Esto debido a que no se adelantó la elección, que estaba originalmente en el punto 5 y debía pasar al número 1 del orden de día, como pretendían.

La crisis comenzó cuando cinco ediles propusieron “romper” el pacto azulgrana de alternancia presidencial que tenían los cartistas con los liberocartistas. Le correspondía asumir en la Junta a José Meza (PLRA), como se acordó en 2021, pero los colorados pretenden que asuma Ramón Servín (ANR-HC).

Los votos colorados que apoyan a Servín son del cartista Eliseo Fernández, los disidentes Juan Ángel Marecos, Iván Velázquez y Diego Romero y el propio Servín; sin embargo, los cartistas Enrique Quintana (actual titular) y Arnaldo Baeza se mantienen a favor de la candidatura liberal, a pedido del intendente Carlos Echeverría (ANR-HC). Desde ayer, la mesa directiva está acéfala.