Disidencia colorada buscará consenso para enfrentar al cartismo en Asunción

Los precandidatos de la disidencia colorada a la Intendencia de Asunción definirán una estrategia común de cara a las internas del Partido Colorado. Daniel Centurión (Colorado Añetete), Juan Villalba y Hugo Ramírez (Fuerza Republicana), Nicolás Zárate (Héroes Republicanos) y Arnaldo Samaniego (Causa Republicana) se reunirán el próximo lunes con el objetivo de consensuar una candidatura única que enfrente al cartismo, según anunciaron desde Fuerza Republicana.

De acuerdo con fuentes cercanas al exvicepresidente de la República y líder de Fuerza Republicana, Hugo Velázquez, el primer paso será el acuerdo entre los precandidatos. Posteriormente, los líderes de cada movimiento mantendrán encuentros para acompañar la decisión final.

Lea más: Yolanda Paredes propone mesa de diálogo entre candidatas opositoras a intendente de Asunción

Fuerza Republicana rechaza “Concordia colorada”

Desde Fuerza Republicana explicaron que la denominada “Concordia Colorada” no representa, a su criterio, la vía adecuada para elegir a las nuevas autoridades municipales en 2026.

Juan Villalba, exdirector de la PMT y uno de los aspirantes del movimiento, señaló que la intención es “avanzar en el diálogo para establecer un plazo —diciembre, a más tardar— y la modalidad de definición de la candidatura a intendente, con la convicción de que unidos en la disidencia somos más fuertes para enfrentar al oficialismo y así recuperar Asunción”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy