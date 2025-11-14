Gobierno se desliga del caso San Bernardino: “El Intendente tiene independencia”

Representantes del sector de bares y eventos denunciaron esta semana que el intendente de San Bernardino, Emigdio Ruiz Díaz, se niega a firmar la renovación de contratos de alquiler en el Anfiteatro José Asunción Flores debido a una supuesta orden directa del Presidente de la República.

Gustavo Villate, alto funcionario del Ejecutivo, salió al paso de estas versiones y defendió al Presidente señalando que el intendente posee independencia administrativa para tomar decisiones sobre su municipio.

Villate pidió evitar especulaciones sobre dichos de terceros y mencionó que la situación debe ser explicada por el propio jefe comuna. “Lo ideal sería consultarlo al intendente sobre estos dichos, porque si no, yo voy a opinar sobre dicho de tercero”, afirmó.

Explicó que, tras ver el comunicado del sector turístico que mencionaba al Presidente, se comunicó con Ruiz Díaz para entender el conflicto. Según el intendente —dijo Villate— el problema se origina en contratos vencidos y en la falta de una definición sobre si renovar o licitar nuevamente los espacios.

“Yo le digo ‘no’ al Presidente varias veces”

Villate remarcó que la Municipalidad de San Bernardino no está subordinada al Poder Ejecutivo y que el jefe comunal es libre de tomar sus decisiones, sin depender del presidente.

“La intendencia tiene autonomía y autarquía. Es una decisión del intendente si quiere acatar o no acatar algún tipo de opinión o comentario que pueda recibir de otra persona”, sostuvo.

Incluso señaló que él mismo ha desestimado sugerencias del mandatario. “Yo le digo ‘no’ al Presidente varias veces”, expresó, para asegurar que Peña no impone órdenes estrictas.

El funcionario insistió en que, si Ruiz Díaz decidió consultar al jefe de Estado, fue por iniciativa propia y no por obligación: “Que el presidente le diga algo o le recomiende algo es una cuestión que él puede tomarlo como una decisión que le tenga peso o no. Pero finalmente es la decisión del intendente”.

Vecinos, ruido y contratos vencidos

Villate dijo que desconoce los detalles comerciales, pero sí confirmó que el intendente le mencionó reclamos de vecinos por ruidos nocturnos y que el acuerdo previo —de dos años— ya feneció. También señaló que existe discusión sobre si renovar o abrir una licitación pública.

“Había reclamos de vecinos de la zona por fiestas a altas horas. El acuerdo se feneció y estaban discutiendo si se iba a renovar o si hacían una licitación”, agregó.

Ante versiones periodísticas que sugieren interés del “equipo político” del intendente en favorecer a un empresario específico, Villate respondió que las suposiciones deben tomarse con cautela. Incluso planteó que podría existir presión —en sentido contrario— por parte de quienes hoy ocupan los espacios comerciales.

“Puede haber presión de los que tienen contrato vigente y no quieren abrir una licitación”, dijo, aclarando que se trata de una especulación.

Para el funcionario, lo que sí corresponde es proceder con una licitación transparente.

“Conociéndole al presidente, diría: ‘Hacé lo que corresponde, hacé una licitación que sea lo más ventajoso para la comuna’”, sostuvo.

En otro momento, agregó que escuchó el audio en el que supuestamente Ruiz Díaz afirma haber recibido una orden de Peña, pero dijo que no logró entenderlo por la mala calidad de grabación.