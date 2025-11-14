Lucía Mendoza se despide y retorna cuestionado senador tránsfuga “Chaqueñito”

La senadora Lucía Mendoza, del partido Cruzada Nacional, el jueves en su última sesión en el Senado tras dos meses de reemplazo al senador Javier “Chaqueñito” Vera, quien fue suspendido por el caso de los audios filtrados con la exsenadora Norma Aquino, alias “Yamy Nal”, expulsada por el mismo escándalo.

En su discurso de despedida, Mendoza subrayó que su breve gestión tuvo como objetivo mostrar una nueva faceta de Cruzada Nacional, un movimiento que —según afirmó— fue injustamente juzgado por el comportamiento de algunos de sus exmiembros en alusión a Yamy Nal, Zenaida Delgado y Chaqueñito.

“Quiero agradecer a todas las personas que nos dieron su voto para ganar los cinco escaños en el Senado por Cruzada Nacional. Esos cinco escaños son nuestros hasta el 2028, solo para recordar a algunos desmemoriados. Agradezco a Dios por permitirme demostrar la otra cara de Cruzada Nacional”, manifestó.

“Limpiamos la mala imagen del partido”

Mendoza destacó el trabajo conjunto con los senadores Walter Kobilansky y Yolanda Paredes, afirmando que juntos lograron recuperar parte del prestigio del movimiento liderado por Paraguayo Cubas.

“El senador Walter y yo vinimos junto con la senadora Yolanda y pudimos demostrar la calidad de personas que integramos este partido”, expresó Mendoza en el pleno.

La legisladora también agradeció a los colegas que la recibieron con respeto y a los ciudadanos que confiaron en ella durante su corto paso por la Cámara Alta.

Recordó que cuando asumió muchos periodistas me preguntaban si me iba a vender. No los culpo, porque la imagen del partido estaba muy golpeada", enfatizó.

Compromiso con los pueblos originarios

La senadora saliente adelantó que seguirá trabajando desde fuera del Congreso por las comunidades indígenas, una de las causas que más defendió durante su gestión.

“Seguiré trabajando desde donde me toque, especialmente por nuestros hermanos originarios, que son parte importante de mi vida. Lo haré apoyada por el senador Walter Kobilansky, quien pasará a integrar la Comisión de Pueblos Originarios”, anunció.

El senador Javier “Chaqueñito” Vera retomará su banca el lunes, tras cumplir su periodo de suspensión por el escándalo de los audios filtrados con la exsenadora Norma Aquino (Yami Nal).

“Misión cumplida en esta etapa. Esto no es el final, es el principio”, cerró Lucía Mendoza.