Santiago Peña evita profundizar sobre Hambre Cero

Recientemente, se dio a conocer que el Gobierno tendría más de 150 días de atraso en los pagos a las empresas proveedoras del programa Hambre Cero y por esto, las firmas aseguran pasar por una crisis financiera sin precedentes.

Inclusive, Miguel Ángel Cardona, amigo del presidente Santiago Peña y principal accionista de una de las principales proveedoras -Comepar-, aseguró que su empresa proveedora también forma parte de la lista de empresas a las que el Estado debe dinero.

También había señalado que Comepar es una de las firmantes de una nota enviada al Ministerio de Desarrollo Social, donde requieren de millonarios pagos atrasados, pero un dato no menor es que la que Cardona representa es la única que no dejó de recibir desembolsos cada mes.

Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, había negado previamente que la deuda alcance los US$ 240 millones, afirmando que el monto real “no superaría los US$ 50 millones”.

Hambre Cero: Santiago Peña evita profundizar el tema

Luego de una conferencia de prensa sobre cifras de empleo, el presidente Santiago Peña fue consultado sobre qué pasa con el programa hambre cero, entre deudas y presuntas preferencias hacia algunas firmas.

Con una aparente intención de evitar completamente la pregunta, se dirigió hacia la periodista de ABC Color mencionado “tu medio que vos estás representando” y sostuvo que no existe preferencia alguna. “Proporcionalmente, es la que tiene la deuda más alta entre todos los proveedores, pero bueno, les dejo”, contestó.

