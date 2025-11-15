Redes sociales como TikTok, espacios que cobran relevancia en las campañas electorales

Mientras Paraguay se prepara para un año de elecciones municipales, candidatos comienzan a tomar conciencia de la importancia de mantenerse al día con las tendencias en redes sociales para llegar a la mayor parte del electorado que les sea posible.

Ejemplos ya se vieron en el “adelanto” de las municipales de 2026 que fue la elección anticipada en Ciudad del Este, que el pasado fin de semana eligió a un nuevo intendente para completar el periodo 2021-2026 luego de que el cargo quedara vacante tras la destitución de Miguel Prieto (Yo Creo).

Durante la campaña se viralizaron en redes sociales como TikTok videos del concejal municipal esteño Víctor Torales, quien integra el movimiento Yo Creo de Prieto y el nuevo intendente de Ciudad del Este, Daniel Mujica.

Con el eslógan “Jabón nde pyre a los corruptos” y frecuentes recorridos por las calles y barrios de la capital esteña, Torales es uno de los políticos que ponen en relieve el rol cada vez más protagónico que las redes sociales toman en las campañas electorales.