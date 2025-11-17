Comisión del Senado recomienda archivar proyecto de ley que pretendía eliminar vacío legal en casos de abuso infantil

La Cámara de Senadores analizará en su sesión ordinaria del miércoles, prevista para las 9:00, el proyecto de ley “Que modifica el artículo 135 A de la Ley N° 1160/97 ‘Código Penal’, modificado por la Ley N° 7394/24, que fue presentado por la senadora Lilian Samaniego (ANR, disidente).

El senador Luis Pettengill (ANR, disidente), vicepresidente de la comisión, fue vocero de la reunión y mencionó que el artículo del Código Penal relacionado al abuso sexual en niños ya fue modificado en el 2008 y en el 2024. Afirmó que las modificaciones fueron más bien de forma que de fondo. “Parece más una corrección de estilo que realmente algo que modifique realmente la ley”.

Pettengill mencionó que, luego de estudiar y analizar con los asesores de la comisión, llegaron a la conclusión que no amerita que hagan correcciones de estilo. “Ya no amerita modificar una ley que fue modificada el año pasado. Ya se modificó el año pasado, por lo tanto, la comisión en pleno, por unanimidad, aconseja el rechazo del presente proyecto”.

La propuesta elimina la exigencia de que los actos sexuales sean “dirigidos” a la víctima, disposición que actualmente limita la persecución penal en casos donde los niños o niñas son expuestos a actos sexuales manifiestamente relevantes sin ser destinatarios directos de ellos.

El criterio actual ha permitido desestimar causas en las que un niño fue claramente víctima de abuso, bajo el argumento de que el acto no estaba ‘dirigido’ a él o ella. Este vacío legal vulnera el derecho fundamental de la niñez a una protección efectiva, considera la exposición de motivos de la norma.

En la exposición de motivos del proyecto, explica que la interpretación restrictiva del actual artículo 135-a ha llevado a que el Ministerio Público descarte casos en los que un niño fue testigo o partícipe involuntario de actos sexuales, por considerar que el hecho “no completaba la norma”.

Las comisión de Equidad y Género, presidida por la senadora Samaniego, recomienda al pleno aprobar con modificaciones el proyecto de ley.