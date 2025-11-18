Confirman juicio oral para exintendente de San Pedro

La defensa de los acusados: Gustavo Rodríguez, Diego Armando Espínola, Rubén Alder Leguizamón, Pedro Antonio Morel Arévalos y José Luis Baruja Legal había apelado la resolución donde se reabrió la causa penal.

La defensa planteó la improcedencia de la reapertura por considerar extinguida la acción penal, alegando que la solicitud fue presentada fuera del plazo legal.

Sin embargo, en la resolución judicial del Tribunal de Apelación se confirma que el Ministerio Público presentó la solicitud de apertura siete minutos antes de que expiré el plazo legal.

“Conforme a lo dispuesto por el artículo 362 del CPP, la solicitud de reapertura de una causa con sobreseimiento provisional debe ser formulada dentro del plazo de un año en caso de delitos desde el dictado del sobreseimiento (...) en el caso sub examine, el sobreseimiento fue dictado por A.I. N° 247 del 03 de octubre de 2023, y la solicitud de reapertura fue efectuada el 3 de octubre de 2024 a las 23:53, por lo que resulta claro que la solicitud se formuló dentro del plazo legalmente establecido”, reza la resolución.