Diputado presenta proyecto de ley para poner fin a demoras indefinidas en la Corte

El diputado Alejandro Aguilera presentó el proyecto de ley que establece plazos obligatorios para la admisibilidad de las acciones de inconstitucionalidad. Es una iniciativa que busca poner fin a las demoras indefinidas en la Corte Suprema de Justicia.

El legislador apuntó que en Paraguay una acción de inconstitucionalidad puede quedar años sin que se resuelva siquiera su admisibilidad y este proyecto ordena el procedimiento sin afectar competencias, incorporando transparencia y eficiencia en beneficio de todos los paraguayos.

“Esta iniciativa busca garantizar la celeridad y la seguridad jurídica en el trámite de las acciones de inconstitucionalidad, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 260 de la Constitución Nacional y de los derechos al debido proceso y a una resolución en plazo razonable, consagrados en los artículos 16 y 17″, señala el texto presentado.

A renglón seguido remarca: “La ausencia de plazos legales para resolver la admisibilidad genera demoras prolongadas, incertidumbre y afectación a la tutela judicial efectiva. Experiencias comparadas en países como España, México, Colombia y Chile demuestran que la fijación de plazos breves mejora el acceso a la justicia y la eficiencia institucional”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Ley para eliminar vacío legal en casos de abuso se basa en interpretación arbitraria, según senador

“El proyecto no modifica la competencia de la Corte Suprema, sino que reglamenta de manera razonable el procedimiento constitucional, incorporando criterios de celeridad, transparencia y gestión adecuada de los expedientes”, finaliza.