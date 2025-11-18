Ministros del TSJE “plantaron” a los diputados

La convocatoria fue marcada para las 09:00 y debían presidir Arnaldo Valdez (PLRA), titular de la comisión de Asuntos Electorales, y Diosnel Aguilera (PLRA), de la comisión de Reestructuración y Modernización del Estado.

El TSJE remitió una nota minutos antes, firmada por su titular, Jaime Bestard (ANR-HC), en la cual explicaba que el vicepresidente Jorge Bogarín estaba fuera del país.

Bestard justificó que no podían concurrir solo dos de los tres ministros y sugirió reagendar el encuentro una vez que todos se encuentren en el país.