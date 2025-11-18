Política
18 de noviembre de 2025 - 06:00

Ministros del TSJE “plantaron” a los diputados

Ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), en conferencia de prensa.
Los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)hicieron el vacío a los diputados con quienes tenían ayer pactada una reunión conjunta para analizar lo concerniente a la licitación Nº 476307, sobre arrendamiento de máquinas de votación electrónica y servicios conexos, para la aplicación del sistema de votación en las elecciones municipales 2026.

Por ABC Color

La convocatoria fue marcada para las 09:00 y debían presidir Arnaldo Valdez (PLRA), titular de la comisión de Asuntos Electorales, y Diosnel Aguilera (PLRA), de la comisión de Reestructuración y Modernización del Estado.

El TSJE remitió una nota minutos antes, firmada por su titular, Jaime Bestard (ANR-HC), en la cual explicaba que el vicepresidente Jorge Bogarín estaba fuera del país.

Bestard justificó que no podían concurrir solo dos de los tres ministros y sugirió reagendar el encuentro una vez que todos se encuentren en el país.