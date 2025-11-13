Máquinas de votación: levantan suspensión en cuestionado llamado del TSJE para arrendamiento

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) reactivó el cuestionado llamado a licitación para el arrendamiento de máquinas de votación (ID N° 476307) por US$ 34 millones, luego de estar suspendido 10 días por las protestas presentadas contra el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) por la empresa coreana Myru Systems Co. Ltd. y las locales Bypar SA y Smartline SA.

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), a través de la Resolución N° 3645/25 del 10 de noviembre de 2025, dio lugar solo a 11 de los 35 aspectos protestados por las empresas y ordenó la modificación del PBC en virtud del borrador de la Adenda N° 1 remitido por el TSJE, que insistió en que los requerimientos responden a la premura previa a las municipales del 2026.

La DNCP avaló la flexibilización de la experiencia, al reducirla a dos o más procesos electorales, entre otros aspectos principalmente administrativos, ordenando así el cierre de esos puntos de protesta y el levantamiento de la suspensión.

Desde el inicio del llamado, hay denuncias de direccionamientos a favor del Consorcio Comitia-MSA, ligado al entorno del presidente Santiago Peña.

