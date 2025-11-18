Video: así celebró “Calé” Galaverna sus 76 años

El exsenador Juan Carlos “Calé” Galaverna, figura influyente del Partido Colorado y en el cartismo, festejó este martes su cumpleaños número 76.

El dirigente reunió a sus familiares, amigos y aliados políticos para un festejo que rápidamente se compartió en las redes sociales.

Entorno del clan Galaverna desangra al Estado más de G. 4.000 millones al año

En el video se observa a Galaverna frente a una torta decorada con temática musical, con una guitarra de adorno. A su lado aparece su hijo, el senador Juan Carlos Luis Galaverna Ortega, junto a otras personas cercanas.

El ambiente fue alegre y familiar. Los invitados acompañaron con aplausos. Alguien lanzó el clásico “¡qué viva Calé!”, los presentes respondieron con un “¡viva!”.

Uno de los detalles que más llamó la atención en el video fueron los manteles rojos extendidos en las mesas. El color está asociado directamente al Partido Colorado.

Calé nació en Ypacaraí el 18 de noviembre de 1949. Hasta hoy sigue siendo una persona respetada políticamente, especialmente en el movimiento Honor Colorado, de la ANR.