Cartismo excluyó a opositores de la comitiva que viajó a los Estados Unidos

La delegación, encabezada por el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, regresa hoy al país tras una “agenda parlamentaria”. Sin embargo, el foco de atención no está en la misión oficial, sino en la manera en que fue conformada.

La comitiva estuvo integrada por los cartistas Antonio Barrios, Natalicio Chase, Patrick Kemper y su aliado Dionisio Amarilla (liberocartista), además del exsenador Sergio Godoy y el ministro de Urbanismo Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja.

Incluso viajaron esposas de algunos legisladores, lo que —según las fuentes— evidencia que la delegación fue digitada y armada “a gusto y conveniencia” del sector oficialista.

El senador Rafael Filizzola (PDP) el año pasado había advertido que la integración cartista de la comisión “es inconstitucional y llamativa”, señalando que viola el artículo 186 de la Constitución, que obliga a la pluralidad en todas las comisiones parlamentarias.

Filizzola recordó que ya existía una integración plural, pero que fue reemplazada por otra “hecha a dedo por el oficialismo”, excluyendo a opositores como Yolanda Paredes (Cruzada Nacional), Eduardo Nakayama (independiente), Celeste Amarilla (PLRA), Sergio Rojas (PLRA) y Éver Villalba (PLRA).

Tampoco fueron incluidos los colorados disidentes Lilian Samaniego y Juan Afara. “¿Qué agenda pretenden impulsar con nuestros pares de ese país que no se debe conocer? ¿Los intereses de su jefe? ¿Con dinero del pueblo?”, había cuestionado.

La comisión ya venía paralizada por el duro enfrentamiento entre Lilian Samaniego y Antonio Barrios. Samaniego denunció que Barrios encabezó el veto para impedir que ella presida el organismo, acusándolo de dirigir un “entorno maldito” y de usar su influencia para excluir a opositores.

Este conflicto interno derivó en un comunicado de solidaridad a favor de Barrios por parte de la bancada de Honor Colorado, emitido sin consenso y que también generó malestar dentro del cartismo.

Tras esta disputa, la comisión dejó de integrarse correctamente, facilitando —según los denunciantes— que finalmente se impusiera una lista digitada para el viaje a Estados Unidos.

El Senado informó que la misión fue organizada por invitación del embajador paraguayo en Washington, Gustavo Leite, y que la delegación cumplía una agenda institucional para fortalecer relaciones bilaterales y participar del lanzamiento del Grupo de Trabajo de Alto Nivel Paraguay–EE.UU.

La delegación regresa hoy, luego de un recorrido por Washington DC, Virginia, Maryland, New York, New Jersey y Pensilvania.