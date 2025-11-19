Soroka asegura que el primer candidato de Mario Abdo era Luis Pettengill y no Wiens

El senador Colym Soroka puso en duda el informe que revela una traición por parte de Mario Abdo Benítez, en ese entonces presidente de la República, a Hugo Velázquez, vicepresidente, durante las internas del Partido Colorado para definir al candidato que competiría en las elecciones generales de 2023.

Según el informe presentado por Marc Ostfield, exembajador de Estados Unidos en Paraguay y publicado por el diario Clarín, Abdo le habría dicho a Velázquez que su vicepresidente había sido por mera conveniencia política, y quien realmente gozaba de su confianza era Arnoldo Wiens.

“Acá siempre hay que hablar con la verdad. Si eso fuera cierto, lo lamentaría muchísimo. Pero hay algo que no es cierto, y que nadie habló de eso. Wiens no tiene nada que ver en esto, porque no era la primera opción de Mario Abdo”.

Seguido apuntó: “La primera opción de Mario era Luis Pettengill. Pero le dijimos que al grupo que acompañó este proceso la gusta Wiens como opción, no Pettengill. Y ahí él (Mario Abdo) me dice que hable con Arnoldo, porque no había mucho tiempo".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Video: “Yo no voy a acordar con Cartes, le voy a enfrentar”, afirma Wiens

“El primer candidato a la presidencia de la República para Mario Abdo era Luis Pettengill. Ahora sí existe una duda en la disidencia. Los que acompañamos a Wiens dudamos mucho del escenario político de la disidencia”, remarcó el legislador", remarcó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En otro momento, Soroka dejó en claro que Arnoldo Wiens un lujo como candidato para la nación, pero que va a tener que sacudirse la capa.

“Ojalá Arnoldo Wiens, si en verdad quiere ser presidente de la República, que tome el toro por las astas, que vea las personas que son poco creíbles a su lado y empiece a caminar, que el pueblo le va a seguir”.

No se habla con sinceridad

Ante la consulta de cómo se toman las palabras de Mauricio Espínola, quien señalo que el que no participa en las reuniones de la disidencia es satélite del cartismo, expresó se equivoca en política.

“Mauri es un amigo, pero se equivoca enormemente en política. Él conoce tanto de política como yo de energía nuclear”.

Las negociaciones entre la disidencia colorada, para la intendencia de Asunción y la presidencia, están en pausa a consecuencia de las palabras de Espínola. “Se van a pausar las cosas porque no se habla con sinceridad. Si no somos sinceros, cómo vamos a llegar a un acuerdo. La sinceridad en la construcción en la disidencia no se basa en la unificación de candidaturas”.