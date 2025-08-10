Video: “Yo no voy a acordar con Cartes, le voy a enfrentar”, afirma Wiens

El precandidato a presidente de la República por Colorado Añetete, Arnoldo Wiens, salió hoy al paso de los rumores de que podría estar siendo “tentado” por Honor Colorado para una eventual chapa con el actual vicepresidente de la República, Pedro Alliana, lo cual descartó rotundamente, diciendo que no solo no va a pactar con Horacio Cartes, sino que lo enfrentará.