Video: “Yo no voy a acordar con Cartes, le voy a enfrentar”, afirma Wiens

“Yo no voy a acordar con (Horacio) Cartes, o con (Santiago) Peña ni con (Pedro) Alliana. Yo les voy a enfrentar”, dijo tajante hoy el precandidato a presidente de la República por Colorado Añetete, Arnoldo Wiens en un encuentro político en Luque.
Wiens, respaldado por el expresidente y líder del Movimiento Colorado Añetete, Mario Abdo Benítez, salió al paso de las especulaciones sobre que estaría en conversaciones con el cartismo para eventualmente tener una candidatura única, ya que supuestamente no prende la candidatura del actual vicepresidente de la República, Alliana.
“Nosotros entramos con todo a la cancha, nosotros entramos a ganar. Nosotros entramos decididos, convencidos. Yo hoy les quiero compartir que esta decisión no tiene vuelta atrás, yo me voy hasta el final. Estoy seguro de lo que estoy diciendo porque ese es el trato con la dirigencia, porque requieren previsibilidad”, acotó en medio de aplausos. Fue en una reunión con uno de los precandidatos a intendente de Luque, el concejal Diego Romero.
“Yo no hablo con lo que están hoy en el oficialismo... hablamos, tenemos amigos, pero yo no hago ningún acuerdo con el otro sector que es el cartismo”, enfatizó Wiens, que no obstante aclaró que tras las internas, de vuelta negociarán un “abrazo republicano”.
“Después de ganarle las internas, voy a ir a hablar con el presidente del partido (Horacio Cartes), para que unifiquemos la línea para ganar las elecciones generales”, afirmó.
Wiens estuvo acompañado de otros referentes de la disidencia colorada, como el diputado Mauricio Espínola.