Crisis en salud: falta de priorización del Gobierno es causa central, según diputado

Tras la denuncia del doctor Carlos Morínigo sobre precariedades en la alimentación del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (Ineram), el diputado Raúl Benítez (PEN) afirmó que el problema es de hace años.

Recordó que el hospital cuenta con un presupuesto de G. 1.600 millones, pero que a noviembre de 2025 el nivel de ejecución ronda el 25%, sin obligaciones pendientes que justificarían la baja inversión.

Para Benítez, esta situación evidencia “una falta de gestión y de interés”. Sobre ello, responsabilizó de forma directa al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), a cargo de María Teresa Barán.

Lea más: “Tengo un peso en el corazón”, el lacerante reclamo de un exministro de Salud por la indigna comida para pacientes

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Falta de priorización como causa central

Consultado sobre si faltan recursos financieros, el diputado respondió que el problema es la asignación de prioridades estatales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Señaló que el Ministerio suele frenar el flujo de caja, lo que dificulta la ejecución, pero insistió en que todo se reduce a una decisión política.

“Esa falta de priorización se traduce en: primero, el presupuesto que ya es re corto. Segundo, el nivel de ejecución que es el 25%, que es bajo. Y tercero, que eso puede venir de la mano que normalmente el Ministerio de Salud te corta ese plan de caja, ese flujo de caja y no te permite una ejecución fluida de tu presupuesto. Todo se resume en la falta de priorización del Gobierno”, expresó.

Como ejemplo, criticó el gasto en un árbol de Navidad financiado por Itaipú, valuado en unos US$ 700.000. Según dijo, es “tres veces más” que lo destinado a la alimentación del Ineram, lo que -a su criterio- demuestra cuáles son las prioridades del Gobierno.

Presupuesto “mentiroso” y ausencia de soluciones estructurales

Benítez apuntó también a la ministra Barán, pues señaló que solo tras la denuncia pública mencionó una inversión millonaria.

“Si tenés un Gobierno con las prioridades en otros lados y también creo que eso se exponen con María Teresa Barán, que ayer salía a decir: ‘Hemos destinado una inversión de G. 400 millones’. O sea, ayer con todo lo que explota, ella sale a hablar de esto. Lo que da también a entender tácitamente de que no estaba luego tampoco en la agenda prioritaria”, lamentó.

Calificó el presupuesto del Ministerio de Salud como “mentiroso”, porque se asignan montos que luego no están disponibles al momento de ejecutarse.

Lea más: Crisis en hospitales: faltan insumos para niños y medicamentos llegan “en cuotitas”, denuncian

Convocatoria al Ineram y trabas en el control

El diputado adelantó que el director del Ineram será convocado el lunes ante la Comisión de Cuentas y Control de la Cámara Baja. No obstante, advirtió que este órgano enfrenta obstáculos debido al “copamiento cartista” que limita la fiscalización.

Benítez sostuvo que cambiar al director del Ineram no resolverá el problema, mientras el Gobierno mantenga prioridades alejadas de la crisis hospitalaria.