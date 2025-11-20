Hugo Ramírez declina candidatura a favor de Dani Centurión

Hugo Ramírez anunció ayer que su precandidatura a intendente de Asunción no corre y declina a favor de la postulación del diputado colorado disidente Daniel Centurión del movimiento Colorado Añetete (abdismo), con miras a las internas municipales previstas el domingo 7 de junio del 2026.

Las generales municipales están previstas el domingo 4 de octubre de 2026.

Ramírez se postuló a la Comuna capitalina por el movimiento Fuerza Republicana (FR) que tiene el liderazgo del exvicepresidente de la República, Hugo Velázquez. El otro precandidato de FR es el exdirector de la Policía Municipal de Tránsito, Juan Villalba.

Hugo Ramírez, exconcejal capitalino y exdiputado colorado, en un video que posteó en redes sociales, dijo que la ciudad de Asunción “enfrenta problemas serios y un sistema que no está respondiendo”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Reunión de disidencia colorada: precandidatos a intendente de Asunción no quieren acuerdo con HC

“Lo correcto es unir fuerzas con la gente en primer lugar. Por eso he decido acompañar al compañero Dani Centurión, porque compartimos sentimientos, visiones y maneras de pensar para que puede recuperar la credibilidad de la gente hacia la administración municipal”, expresó Ramírez.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, Daniel Centurión indicó que la actitud de Ramírez demuestra que “cuando se piensa en Asunción se piensa en grande”. Señaló que “Asunción necesita gestión, trabajo, honestidad y resultados concretos”.

Con el paso al costado de Hugo Ramírez, ahora se aguarda la definición del senador colorado Arnaldo Samaniego, quien aún no confirmó su postulación.

Lea más: Asunción: Bello quiere rematar tierras de Costanera en mismas condiciones que Nenecho

Las precandidaturas en la disidencia colorada que aún siguen en carrera son Daniel Centurión, el exministro de Educación Nicolás Zárate y Juan Villalba. Este lunes último, tras la reunión que mantuvieron los postulantes disidentes, se estableció que el precandidato único saldrá de una encuesta.

El precandidato de consenso de la disidencia colorada enfrentará al elegido del movimiento Honor Colorado (HC), que no aún tiene definido. Se menciona al titular del Comité Olímpico Paraguayo (COP) Camilo Pérez López Moreira.

También se menciona al titular de la Essap, Luis Fernando Bernal.