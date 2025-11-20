Vallejo cuestiona al Gobierno: “Están disociados de la realidad; ¿no tienen vergüenza?"

La legisladora Rocío Vallejo volvió a cargar contra el Poder Ejecutivo al afirmar que el Gobierno de Santiago Peña “vive en una burbuja” y está totalmente desconectado de las urgencias ciudadanas. Su cuestionamiento surge tras la denuncia de que pacientes del Ineram recibieron alimentos en pésimo estado, situación que encendió la alarma sobre la provisión tercerizada de comida en hospitales públicos.

“La gran pregunta es si tienen o no vergüenza, porque evidentemente este gobierno está disociado de la realidad nacional y de la necesidad de la gente”, expresó Vallejo en entrevista para ABC TV. Señaló que mientras se proyectan gastos de G. 6.000 millones para una villa navideña de la Itaipú Binacional, el sistema sanitario ni siquiera garantiza alimentación digna a los internados.

Lea más: Itaipú: US$ 700 mil en fiestas navideñas frente a inminente tarifazo de la ANDE

Plata y luz para foquitos, pero no para que la gente tenga agua

En este mismo contexto, la diputada calificó de “criminal” que se corte la energía a la Essap por deudas interinstitucionales con la ANDE. Ese hecho dejó a miles de familias sin agua potable. Recordó que cuando se va la luz “también se va el agua, el internet y la telefonía celular” en zonas sin generadores.

“¿Cómo vas a dejar sin luz a la Essap y, por ende, sin agua potable a la población? Eso es criminal”, reprochó. Agregó que todas las instituciones públicas arrastran deudas, por lo que aplicar cortes sin coordinación muestra falta de gestión a nivel del Ejecutivo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Dijo por ejemplo, que sabe que la ANDE también debe a la Essap, por lo que no comprende por qué los administradores no se sientan a negociar al respecto y armar planes de pago.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Exministro de Salud: “Con los US$ 700.000 de Itaipú para Navidad le doy de comer 3 años al Ineram”

Alimentos congelados y atención indigna en hospitales

Vallejo también lamentó la denuncia de falta de comida digna para pacientes del Ineram y relató que ya había detectado problemas similares en IPS Ingavi, donde un adulto mayor fue maltratado y donde la comida suministrada llegaba prácticamente congelada sin posibilidad de ser calentada, porque nadie tenía acceso a microondas.

“Yo no sé quién comería eso. Imagínate estar enfermo y que te den esa comida. ¿Cómo el director no va a saber?”, cuestionó.

La imagen del plato de comida del Ineram —que generó indignación pública—, según dijo, “le dio mal de estómago a todo el país” y evidencia fallas graves en la supervisión de los servicios tercerizados.

Lea más: “Tengo un peso en el corazón”, el lacerante reclamo de un exministro de Salud por la indigna comida para pacientes

Milles de dólares para foquitos

En otro momento, también cuestionó duramente la intención de destinar US$ 700.000 a la villa navideña de la entidad binacional Itaipú, y calificó el gasto como un despropósito en medio de la crisis de servicios básicos. Recordó que la ciudadanía enfrenta problemas de alimentación en hospitales, cortes de agua y energía y denuncias en hogares de ancianos, mientras el Ejecutivo prioriza “foquitos” para un evento de solo unos días.

“Nadie dice que no festejemos la Navidad, pero no puede ser con algo mucho más minimalista, mucho más barato. ¿O quién lo que se beneficia de esto por dos, tres días?”, cuestionó.

Lea más: Salud Pública: médicos alertan sobre servicios tercerizados como un nuevo foco de corrupción

Subrayó que ese monto podría destinarse a cubrir parte de la deuda entre Essap y ANDE, a mejorar la provisión de alimentos en hospitales o asistir a instituciones que hoy carecen de recursos básicos. Mencionó que incluso se denunció que un hogar de ancianos tampoco tiene comida, lo que evidencia que las prioridades del Estado están completamente desalineadas con la realidad.

Para la diputada Vallejo, esta decisión revela la desconexión del Gobierno con las necesidades urgentes.