Elecciones municipales: Camilo Pérez dice que su candidatura por el cartismo “todavía no es una decisión tomada”

A falta de menos de un año para las elecciones municipales de 2026, las distintas facciones del Partido Colorado y la oposición están en proceso de definir sus precandidaturas y, en la pugna por Asunción, el nombre de Pérez surgió como uno de los posibles precandidatos del cartismo.

Sin embargo, Pérez afirmó que aún no ha decidido si aceptará o no precandidatarse y dijo que acordó con el líder de Honor Colorado, el expresidente de la República Horacio Cartes (2013-2018) y el presidente Santiago Peña que comunicará su decisión luego de las próximas elecciones de autoridades del Comité Olímpico Paraguayo, que tendrán lugar el próximo 17 de diciembre.

Pérez comentó que fue abordado por el expresidente Cartes sobre la posibilidad de sumarse al movimiento Honor Colorado cuando recibió al exmandatario en Encarnación para el acto de largada del evento del Campeonato Mundial de Rally que tuvo lugar en agosto en el departamento de Itapúa.

Lea más: “Mi concepto sobre Camilo Pérez es muy alto”, expresó el presidente de Diputados

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Me dijo ‘qué estás haciendo que no estás trabajando ya con nosotros por tu país’ y me invitó a tomar un café, quedamos que le llamaría culminado el Rally”, relató.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las conversaciones con Cartes y el presidente Peña continuaron luego de que Pérez volviera al país tras la votación para la definición de la sede de los Juegos Panamericanos de 2031, que serán celebrados en Asunción.

“Necesito parar la pelota al piso”

Pérez enfatizó que su precandidatura “todavía no es una decisión tomada” y que sigue “tratando de alinear pensamientos” sobre el tema y conversarlo a profundidad con su familia.

“Estoy en un proceso, pedí tiempo, es como una bola gigante que se agranda y necesito parar la pelota al piso”, subrayó.

Agregó que le comentaron que en una reunión del “comando” de Honor Colorado que tuvo lugar esta semana se habló de su precandidatura y que “estuvieron todos apoyando”.

Lea más: Reunión de disidencia colorada: precandidatos a intendente de Asunción no quieren acuerdo con HC

Pérez indicó que, en caso de resultar reelegido para presidir el Comité Olímpico el mes que viene y luego aceptar la precandidatura, pediría “permiso” de su posición en el ente deportivo y negó que esa circunstancia pueda afectar los preparativos para los Juegos Panamericanos de 2031, que tienen un comité organizador independiente.

Admitió haber recibido en los últimos días “más de mil mensajes pidiéndome que por favor no salga del Comité, que Asunción no vale la pena” y dijo que “eso me clavó el corazón”. Sin embargo, dijo creerse “capaz de manejar cualquier cosa” y que su estilo es “absolutamente diferente al que hasta ahora hubo en la Municipalidad”.

Oposición y disidentes colorados, también en proceso de definir candidatos

Además de Camilo Pérez, otros posibles precandidatos a la Intendencia de Asunción por el cartismo son el actual intendente asunceno Luis Bello - quien sucede en el cargo desde hace unos meses al destituido exintendente cartista Óscar “Nenecho” Rodríguez -, el presidente de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), Luis Bernal; o el exinterventor de la Municipalidad de Asunción Carlos Pereira.

La disidencia colorada, mientras tanto, tiene como potenciales precandidatos al diputado Daniel Centurión, al exdirector de la Policía Municipal de Tránsito de Asunción, Juan Villalba; o al exministro de Educación Néstor Zárate.

Lea más: Prieto celebra que la oposición defina por encuestas a su candidata única para Asunción

Por su parte, partidos y movimientos de la oposición planean definir a más tardar en febrero, por medio de una encuesta, una candidatura única para disputar la Intendencia de Asunción.

Actualmente las precandidaturas opositoras anunciadas son las de Arlene Aquino, representante del partido Cruzada Nacional; la diputada Johanna Ortega (País Solidario) y la excandidata a la Vicepresidencia de la República Soledad Núñez.