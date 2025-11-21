Rasmussen detalla los alcances del acuerdo opositor para llegar a la candidatura única en Asunción

El presidente del Partido Patria Querida (PPQ), Stephan Rasmussen, brindó detalles sobre el acuerdo alcanzado entre los partidos y movimientos de la oposición para conformar una alianza electoral en Asunción, con el objetivo de presentar una candidatura única a la intendencia y competir con mayores posibilidades frente al Partido Colorado en las elecciones municipales.

Rasmussen explicó que el consenso se gestó tras casi un año de conversaciones, más de 30 reuniones y la incorporación progresiva de nuevos sectores, entre ellos Acuerdo Guaraní y Cruzada Nacional, que se sumaron a la mesa de diálogo Unidos por Asunción. El dirigente calificó el entendimiento como un “acuerdo histórico” y aseguró que se dio respuesta a una demanda ciudadana ampliamente expresada.

“En nuestras mediciones, más del 95% de la ciudadanía quería que la oposición llegue unida. Ese fue un mensaje muy fuerte y guía todo este proceso”, señaló.

Cómo se elegirá a la candidata única

Rasmussen detalló que el bloque opositor acordó realizar una medición en la última semana de febrero, a través de una o varias encuestas, para determinar cuál de las tres precandidatas tiene mayor aceptación. Las aspirantes actualmente son Soledad Núñez, Johanna Ortega y Arlene Aquino.

El 2 de marzo, conforme al cronograma de la Justicia Electoral, será oficializada la candidatura única que representará a la alianza Unidos por Asunción.

Para organizar los aspectos técnicos —metodología, tamaño de muestra, número de consultoras y criterios de evaluación— se conformará una mesa técnica integrada por delegados de los equipos políticos de las tres postulantes. Las definiciones se cerrarán en las próximas semanas.

Evitar la dispersión del voto opositor

Además de la candidatura a la intendencia, Rasmussen adelantó que los partidos trabajan en un segundo acuerdo para presentar una sola lista opositora a la Junta Municipal. Recordó que en las últimas elecciones hubo más de 20 listas, lo que dispersó significativamente los votos.

Esta vez, Unidos por Asunción competirá con una lista unificada, mientras que el PLRA presentará su propia propuesta.

Un proceso basado en concesiones y consenso

Rasmussen insistió en que el acuerdo se alcanzó sin imposiciones, con todas las precandidatas y sectores dispuestos a ceder en distintos puntos para priorizar la unidad.

“Todos tuvimos que ceder algo. Nunca se habló de imponer una candidatura, porque a nadie le conviene apoyar un nombre que no mida. La idea siempre fue que la gente decida”, explicó.

El dirigente afirmó que llegar a un entendimiento con tanta anticipación permitirá a la oposición encarar la campaña electoral con mayor fortaleza y organización.

“Este tipo de acuerdos normalmente se logra dos meses antes de las elecciones. Esta vez lo conseguimos un año antes. Eso nos da tiempo para consolidar la unidad y llegar más fuertes a octubre”, agregó.