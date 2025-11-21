Senador niega que empresa arrendadora de las máquinas de votación tenga relación con Peña

La empresa Consorcio COMITIA -MSA fue la única oferente para el arrendamiento de 18.000 máquinas de votación que serán utilizadas para las Elecciones Internas Simultáneas del domingo 7 de junio del 2026 y las Elecciones Municipales del domingo 4 de octubre de 2026.

Se habla que la misma es una empresa allegada al presidente de la República, Santiago Peña, y al respecto el senador Natalicio Chase señaló: “Lo que debemos entender es que cualquier opinión de ese tipo pone en duda la transparencia de las elecciones que se van a realizar más adelante”.

Seguido señaló: “Eso es peligrosísimo para la opinión pública porque no tiene ningún asidero. No sé de dónde sale que es una empresa amiga. Esta es una empresa especialista dedicada al arrendamiento y es la misma empresa que alquiló las máquinas para las elecciones municipales y presidenciales anteriores”.

“Son máquinas con software probado y seguramente van a ser sometidas a las auditorías de los partidos y a todas las normas de transparencia que sea necesario”, agregó el legislador.

“Nosotros descartamos completamente que haya una duda en cuanto a la fiabilidad de la empresa”, remarcó Chase

En otro momento fue consultado sobre el ofrecimiento a Camilo Pérez para ser el precandidato a la Intendencia de Asunción.

“Es una gran oportunidad que tiene una persona que hizo un gran trabajo en otras áreas de desarrollo del país como el área deportiva”, apuntó.

Sobre las declaraciones de referentes del partido sobre otras figuras más potables para captar votos, el legislador dejó en claro. “Esas son opiniones personales, pero en un movimiento, las figuras se eligen por decisión de grupo y no por voluntades”.