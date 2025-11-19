Contrataciones levanta suspensión y ex socios de Peña ganarían licitación de máquinas de votación

Contrataciones Públicas, ente cuyo titular es Agustín Encina, electo para el cargo por el propio Santiago Peña, informó que la suspensión de la polémica licitación fue levantada.

En su resolución, se señala que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), ente presidido por Jaime Bestard (ANR, HC) pidió la continuidad del proceso en la víspera y en el mismo día Contrataciones Públicas emitió su respuesta.

Lea más: Máquinas de votación: TSJE asegura que plazos se mantienen pese a suspensión de proceso de alquiler

A esto se suma que la Justicia Electoral, sin perder el tiempo, abriría los sobres de los oferentes mañana jueves bajo la coordinación de Angelo Jesús Calderini Méndez, director de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) del TSJE.

De esta manera la máxima instancia electoral avanza en el cuestionado llamado a licitación para el arrendamiento de máquinas de votación (ID N° 476307) por US$ 34 millones, luego de estar suspendido por las protestas presentadas contra el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) por la empresa coreana Myru Systems Co. Ltd. y las locales Bypar SA y Smartline SA.

A esto se suman las denuncias que el pliego favorece al Consorcio argentino Comitia-MSA, ligado a exsocios de Santiago Peña.

Según registros, Comitia-MSA, hasta setiembre, era representada por el Estudio Gross Brown cuyo socio principal, Eduardo Gross Brown, es director suplente de ueno bank, entidad manejada por el Grupo Vázquez. Hasta marzo de este año, el presidente Santiago Peña fue accionista en ueno Holding Saeca y socio del Grupo Vázquez.

En paralelo la disidencia colorada había denunciado que autoridades de la firma ITTI habían viajado a Corea para un acuerdo secreto. A esto se suma que Cynthia Leite, representante de la empresa coreana Miru Systems que ofreció vender máquinas de votación, formó parte del equipo de transición de Santiago Peña. La empresa fue descalificada por fallas técnicas semanas atrás.

El cartismo había ordenado, desde el Senado, suspender la compra de las máquinas de votación cuando el TSJE seleccionó al consorcio integrado por la multinacional Smarmatic. Ante el reclamo del Legislativo, la Justicia Electoral anuló la compra y llamó a una licitación de alquiler de máquinas.