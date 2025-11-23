Lilian Samaniego anuncia su candidatura a la Presidencia

La senadora Lilian Samaniego (ANR) anunció durante una visita a la ciudad de Pilar, que buscará llegar a la Presidencia de la República en las elecciones del 2028, encabezando el movimiento Causa Republicana.

La parlamentaria mantuvo una reunión partidaria con simpatizantes en un local privado, donde fue recibida por dirigentes de base como la profesora Benilda Alarcón y la doctora Nelly Servín.

A su arribo a la capital del duodécimo departamento, Samaniego dialogó con ABC Color y señaló que, ante “la pésima gestión del actual gobierno de Santiago Peña y la desconexión de los dirigentes colorados con la ciudadanía”, decidieron conformar el movimiento Causa Republicana junto al senador Juan Afara (ANR) y Arnaldo Samaniego (ANR), con el propósito de “salir a dialogar con las bases y escuchar los reclamos del pueblo”.

“Tengo la autoridad moral para hablar con la gente, porque cuando fui presidenta del Partido Colorado nunca perseguí a nadie. Siempre busqué la unidad en la diversidad, porque eso fortalece a nuestro partido”, afirmó.

La parlamentaria expresó que el proyecto presidencial se construirá con miras al 2028, pero con participación activa en las municipales. Relató que desde enero recorre el país y recibe testimonios que, según dijo, evidencian el deterioro de la calidad de vida durante el gobierno actual.

“Los correligionarios me dicen que el salario mínimo no alcanza, que necesitan otro trabajo para cubrir lo básico. Me cuentan que en los hospitales no hay medicamentos, que salen de madrugada y vuelven tarde sin poder compartir con sus hijos, y que los jóvenes con títulos universitarios no consiguen empleo”, lamentó.

Aseguró que, frente a estas necesidades, su objetivo es llegar a la Presidencia.

“Desde el fondo de mi corazón quiero que sepan que los que integramos Causa Republicana creemos que hay que atender los miedos que hoy tiene la gente: miedo a quedarse sin empleo, miedo a la violencia, miedo a enfermarse porque deben vender su moto o hacer polladas para comprar medicamentos. Me dicen que están endeudados solo para sostener a sus familias”, cuestionó.

Criticó además el discurso oficial sobre crecimiento económico. “Hablan de macroeconomía, de que el Paraguay crece, pero el paraguayo no. Por eso Causa Republicana busca recuperar los valores y principios del partido: la tolerancia y el servicio social. Hoy tenemos un Estado que desampara al pueblo en salud, seguridad y educación, pilares fundamentales de la sociedad”, sostuvo.

Finalmente, desmintió versiones sobre una eventual candidatura a la Vicepresidencia. “Se dicen tantas cosas, pero quiero dejar claro que no trabajo para ser vicepresidenta. Me estoy preparando con firmeza y seriedad para buscar la conducción de nuestra nación. Eso busco”, concluyó.