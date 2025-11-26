Camilo Pérez confirma candidatura a intendencia de Asunción por HC

El presidente de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay, Luis Fernando Bernal, confirmó que el actual presidente del Comité Olímpico Paraguayo, Camilo Pérez, será el candidato de Honor Colorado en las elecciones municipales del 2026.

Sobre su candidatura a la intendencia de Asunción, Camilo Pérez aclaró: “Yo, en caso de que mi candidatura prospere, voy a ser un candidato nomás. Mientras no sea electo, voy a ser presidente del Comité Olímpico”.

Seguido aclaró que esa es una situación totalmente legal. “No voy a hacer nada ilegal. Está socializado con los Comités Olímpicos internacionales. Tengo varios colegas que son diputados o miembros del Parlamento Inglés. Tenemos muchos casos así“.

“Lo que no puedo hacer es proselitismo dentro del Parque Olímpico. En Asunción todos conocen mi trabajo, es un trabajo fuerte y honesto, que hacen que se reivindique a nuestra ciudad”, sostuvo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Asunción: “Luis Fer” apoya eventual candidatura de Camilo Pérez

Ya refiriéndose a lo que apunta en caso de que llegue a la intendencia de Asunción, señaló que cuando la cabeza no permite que la cosa para abajo no sea corrupta, se endereza. “La Municipalidad de Asunción debe convertirse en una entidad de servicio”, dijo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De ganar las elecciones, el actual presidente del COP manifestó que pedirá permiso al Comité para ejercer la Intendencia de Asunción. “La idea es clara, todo sea por el bien de ambas instituciones, pues aquí no hay ambiciones”, finalizó.