Asunción: “Luis Fer” apoya eventual candidatura de Camilo Pérez

Pese a que el presidente del Comité Olímpico Paraguayo aún no confirmó su precandidatura, ya en las redes se mostró sumando algunos adherentes a su ”proyecto".

El presidente de la Essap, Luisfer Bernal, cuyo nombre se barajaba como alternativa cartista para las elecciones, confirmó que va a apoyar Pérez y que ya hasta trabajan en un equipo.

“Cuando hay visión, hay equipo. Cuando hay equipo, hay futuro. Anoche nos reunimos con Camilo Pérez, una gran persona capaz de afrontar cualquier desafío. Compartimos una charla cargada de ideas y visión de un futuro mejor para Asunción. Todo nuestro apoyo querido Camilo”, señaló Bernal en su cuenta de X.

También ayer le expresó su respaldo el ministro asesor de Santiago Peña, Turi Capello, quien señaló que hoy tienen un “nuevo desafío” y le expresó su “apoyo pleno”. Hizo énfasis en que es una persona en la que confía y está “seguro de que luchará por Asunción”.

Camilo Pérez “demostró” ser colorado

Por su parte, Pérez López ayer publicó en sus redes capturas y fotos para demostrar que está afiliado a la Asociación Nacional Republicana (ANR).

“Para algunos que no saben, 25 años de afiliación al querido Partido Colorado”, señaló en su cuenta de X. También mostró varios carnets de participaciones en votaciones pasadas.