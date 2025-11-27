PDC pide ser incluido en encuesta para Asunción y Partido Libertario propondrá al Dr. Marcelo Galli

Hugo López, presidente del PDC, remitió una nota a la Mesa Coordinadora de “Unidos por Asunción” para informar que la agrupación oficializó la precandidatura de Rodrigo Francisco Franco Arriola, para la intendencia capitalina.

Destacó que el PDC tiene 65 años de militancia en la política, que tienen mucho que aportar y pidió que Franco Arriola sea incluido en la medición o encuesta que prepara la oposición.

Días atrás los equipos políticos de Soledad Núñez (Alternativa Asunción); la diputada Johanna Ortega (Partido País Solidario) y Arlene Aquino (Cruzada Nacional) firmaron un acuerdo para definir por encuesta quien liderará la candidatura única opositora en Asunción.

En redes sociales, Franco se declara admirador del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Incluso propugna el método Bukele, enfocado a la seguridad ciudadana. Entre sus propuestas, Franco habla de “achicar la Municipalidad de Asunción. Dijo que actualmente se “sacan préstamos para pagar otros préstamos. Y ni siquiera se puede pagar a los jubilados!”, lamentó.

También refiere una reforma institucional de la Municipalidad. Indica que de 60 direcciones actuales, solo quedarán 12. “Fusionaremos cargos duplicados y eliminaremos secretarías innecesarias.

Marcelo Galli se candidata, anuncian

Por otro lado, el Partido Libertad y República (Libertario) del Paraguay anunció la precandidatura a la intendencia de Asunción del Dr. Marcelo Tomás Galli Romañach. El acto será el lunes a las 9:00 en la sede partidaria Juan E. O’Leary 339 Casi Palma.

Según el perfil difundido en redes sociales, el Dr. Marcelo Tomás Galli Romañach nació en Asunción en 1966. Es mastólogo y cirujano oncoplástico especializado en cáncer de mama.

Se formó como médico cirujano en la UNNE (Argentina), completó residencia en cirugía oncológica en el INCAN (Paraguay) y se especializó en mastología y cirugía oncoplástica en el Institut Curie y Diplomado en cuatro universidades de París (Francia). Fue jefe del Servicio de Mastología y director médico del INCAN, además de presidente de la Sociedad Paraguaya de Mastología y del Grupo de Estudios de Cáncer de Mama.

Actualmente es miembro del directorio del Partido Libertad y República (libertario). Es docente, disertante internacional, autor de publicaciones científicas y formador de especialistas en cirugía mamaria oncoplástica. Pertenece a sociedades científicas de Paraguay, Argentina, Francia y al Colegio Americano de Cirujanos (FACS).

“Asunción se encuentra en terapia intensiva, es inminente una intervención de urgencia. Me preocupa la familia asuncena, la cual fue dejada en ultimo lugar debido a una clase política que le arrebató el protagonismo al ciudadano. Queremos que gobierne el ciudadano y no la política” expresó el candidato.