¿Amenaza a Nakayama?: esto dijo Santiago Peña al senador liberal

Tras el escándalo que se dio a conocer por la venta de tierras públicas a precios irrisorios en las inmediaciones del futuro puente internacional del Corredor Bioceánico, en Carmelo Peralta, las cuales debían destinarse a la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) y a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), el senador Eduardo Nakayama afirmó que serían “narcotraficantes y políticos” los que buscarían beneficiarse con esos inmuebles.

El legislador cuestionó que Francisco Ruiz Díaz, titular del Indert, siga en el cargo. Incluso aseguro tener información de que falsificaron documentos y les pusieron fechas anteriores para la entrega de estas tierras públicas a personas particulares.

Esto generó la reacción del presidente de la República, Santiago Peña, quien se refirió a “ese senador con apellido japonés que le anda gritando mucho a Francisco”, durante el acto de entrega de títulos de propiedad por parte del Indert a beneficiarios de la Colonia Virgen del Camino del distrito de Arroyito, Concepción.

“Yo le dije: ‘Cuidado, senador, porque el día que te sientes y debatas con Francisco te vas a encontrar, primero que nada, con un paraguayo que fue formado en la academia militar’. Tiene la disciplina que tiene nuestras fuerzas militares. Tiene la formación como un economista que pocos en mi vida yo vi, y yo soy economista, conocí muchos economistas”, sostuvo el mandatario.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Lo que dice el presidente del Indert sobre “despojo” de propiedad cerca del puente bioceánico

“Es como la piedra”

Santiago Peña advirtió al senador que de seguir “gritándole” a Francisco Ruiz Diaz se encontraría con una “verdad que es como la piedra, es dura”, e incluso “cuando te golpea, te puede tirar al piso”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Pero lo que yo les voy a decir, yo conozco muy pocos paraguayos con la honestidad, integridad y el patriotismo que tiene Francisco Ruiz Díaz. Y se va a encontrar con una verdad que es como la piedra, es dura. Y cuando te golpea te puede tirar al piso. Es dura y cuando te golpea te puede tirar al piso”, refirió.

Respuesta de Nakayama a Peña

El senador Eduardo Nakayama respondió a través de su cuenta oficial de la red social X al mandatario, a quien pidió que “en vez de referirse despectivamente a mis orígenes, presumiendo un patriotismo del que carece, usted debería hablar del fondo de la cuestión Santiago Peña, aclarando las denuncias contra el titular del Indert. Prefirió justificarlo, tal como lo hizo con el ‘árbol que da frutos’“.

El “árbol que da frutos” fue como calificó Peña al ahora ya fallecido Óscar González Daher, expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), cuyos audios dieron lugar a un escándalo por negociaciones de procesos y sobreseimientos a jueces y fiscales, lo que le costó el cargo de senador.

Lea más: Salta un tercer inmueble “regalado” por el titular del Indert en Bioceánica

“Su nervioso e innecesario exabrupto Santiago Peña lo rebaja, ofendiendo a miles de descendientes japoneses y orientales que componemos la multiculturalidad de nuestro querido Paraguay, jamás lo escuché referirse así hacia apellidos de otros orígenes, lo que denota su racismo”, concluyó Nakayama en su posteo.

Venta de tierras a precios irrisorios

Tanto Aduanas (DNIT) como la ANNP presentaron pedidos en el año 2021 al Indert para disponer de espacios físicos en la zona del puente del Corredor Bioceánico.

El ente agrario respondió a Aduanas con la anulación de una resolución anterior y la disposición el 2 de junio de 2021 de 12 hectáreas de Padrón 312, ubicado sobre la ribera del río Paraguay y en cercanías del futuro puente.

La ANNP no tenía aún respuesta a su pedido de 40 hectáreas del Padrón 311, por lo que el 9 de febrero de 2024 presentó un pedido de desistimiento, e inmediatamente el Indert entregó la totalidad del terreno público de 60 hectáreas a Marlene Aracely Oviedo Rodríguez, de 24 años.

Lea más: Indert: Ruiz Díaz denuncia “esquema privado” tras nuevas acusaciones por adjudicaciones en la Bioceánica

En tanto que el predio adjudicado a Aduanas terminó en manos de Adolfo Gabriel Francisco Ehreke Irrazábal, de 40 años y vinculado al negocio naviero.

Pedido de informe e investigación

Esto generó el cuestionamiento tanto de Nakayama, como del diputado colorado Mauricio Espínola, a lo que se sumó un pedido de informe emitido por la Cámara Baja y la conformación de una “comisión especial de investigación sobre las adjudicaciones de tierras fiscales del Indert en la zona del Corredor Bioceánico”.

La primera propuesta fue rechazada por la aplanadora cartista, mientras que la segunda intención se ninguneó “olímpicamente”, ya que ni siquiera se le dio entrada correspondiente.

El Indert adjudicó 29 y 60 hectáreas de tierras que debían ser para la DNIT y la ANNP a precios risibles de G. 18.256.082 (G. 630.415 –US$ 89– la hectárea) y G. 35.380.169 (G. 585.000 –unos US$ 82– la ha.), respectivamente.

Según anuncios publicitarios inmobiliarios, los terrenos en la zona del futuro puente internacional del Corredor Bioceánico se venden en la actualidad entre US$ 20.000 (G. 141 millones) y US$ 23.500 (G. 166 millones) la hectárea.