En medio de crisis interna, Zacarías Irún y Colym Soroka disputan presidencia de la Comisión Permanente

El propio presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, confirmó que ambos legisladores están interesados en el cargo, pero aseguró que no tomará partido todavía y que su prioridad es lograr un candidato de consenso.

En una conversación con medios de prensa, Núñez explicó que aún no existe una postura formal dentro del bloque colorado y que las definiciones llegarán tras una ronda de conversaciones internas.

“Este año corresponde al Senado presidir la Comisión Permanente. Son dos colegas de la multibancada, Javier Zacarías Irún y Colym Soroka. Vamos a estar conversando en estos días”, señaló.

El titular del Senado recordó que se aproxima el plazo para remitir la nómina de integrantes de la Comisión Permanente, representantes de la Cámara Alta, por lo que el acuerdo debe cerrarse pronto.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Honor Colorado tendrá un rol clave en la decisión

Núñez subrayó que la postura oficial se definirá después de la plenaria de Honor Colorado, prevista para este sábado. “Vamos a esperar reunirnos con los colegas y comunicar también a los líderes del equipo. Este sábado tenemos una plenaria de Honor Colorado, por eso no quisiera adelantar cuál va a ser la decisión”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Aunque Zacarías Irún forma parte oficialmente de la bancada de Honor Colorado —lo que podría darle una ventaja natural—, Núñez recordó que la presidencia no depende exclusivamente de esa afiliación.

Mencionó que el primer año, el senador Colym Soroka, no estando en Honor Colorado, ya fue presidente de la Permanente.

¿Por qué no un opositor? Núñez responde

Ante la consulta de por qué la presidencia no podría recaer en un legislador de la oposición, Núñez defendió la distribución de espacios realizada por la actual mayoría colorada.

“En periodos anteriores ni comisiones le dieron a los de Honor Colorado. Nosotros acá compartimos hasta varias comisiones con la oposición, en honor a la pluralidad. Generalmente, cuando hay mayoría, la gente no regala espacios. Esa es la situación de la democracia”.

Tanto Zacarías Irún como Soroka son considerados los candidatos más fuertes para asumir la titularidad de la Comisión Permanente. Núñez insistió en que mantiene una postura neutral mientras dialoga con ambos.

“Ambos son colegas, amigos míos. Vamos a tratar de llegar a una candidatura de consenso. Eso sería lo ideal”.

Sobre si Zacarías Irún tiene mayores chances por su afinidad con Honor Colorado, el presidente del Senado reiteró que nada está cerrado: “Yo no quiero adelantar. Estoy conversando con los colegas y vamos a ver si podemos llegar a una candidatura”.

La definición del candidato se da en medio de una crisis interna que atraviesa el cartismo y donde está en juego su mayoría en la Cámara Alta, lo que le permitirá tener o no el control del Congreso durante el receso legislativo.