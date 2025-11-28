Política
28 de noviembre de 2025 - 11:00

Peña exhorta nuevamente al uso “preferente del ao po’i” en este verano

A través de un decreto, Peña exhorta a funcionarios a vestir ao po'i.
A través de un decreto presidencial, Santiago Peña exhortó nuevamente a los funcionarios públicos a usar del ao po’i, durante las temporadas de primavera y verano 2025. El documento fue firmado ayer.

Por ABC Color

El decreto Nº 5000 declara como “prenda de utilización preferente oficial del Gobierno Nacional al tejido de origen nacional ao po’i”. Además, exhorta a los funcionarios y altas autoridades a su utilización durante las temporadas de primavera 2025 y verano 2025-2026.

El documento señala la necesidad de promover la difusión de la cultura nacional y fortalecer la artesanía paraguaya. También destacan la necesidad de incentivar la utilización de prendas de vestir “adecuadas para los funcionarios de la administración pública durante las temporadas de primavera y verano”.

Es la tercera vez que Santiago Peña emite un decreto de este tipo. Lo hizo durante los primeros dos veranos de su Gobierno.

El presidente, a través de este documento, faculta a las instituciones afectadas a reglamentar la aplicación del decreto.

