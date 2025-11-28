“Unidad opositora no se construye con figuritas”, dice Johanna junto a Prieto, Kattya y la izquierda

Dirigentes de diversos partidos, movimientos ciudadanos y organizaciones sociales ratificaron su apoyo a la precandidatura de Johanna Ortega a la intendencia de Asunción, durante un acto realizado en un hotel céntrico en la noche del jueves.

La precandidata llegó al acto acompañada por la exsenadora Kattya González, el aspirante presidencial Miguel Prieto, el diputado Raúl Benítez, y el dirigente social Ermo Rodríguez.

Así también se hicieron presentes precandidatos a la Junta Municipal, además de representantes del sector liberal encabezados por el Dr. Bruno Balmelli, quien busca la concejalía.

Otro presente con hinchada fue el candidato a concejal de Asunción, Gustavo Rodríguez.

Según los organizadores asistieron también organizaciones barriales, colectivos de mujeres y movimientos juveniles. Además figuras políticas, sociales y culturales como el exintendente Mario Ferreiro, Ana Brun y el ex canciller Jorge Lara Castro, el exsenador Hugo Richer, del Frente Guasu y el comunicador Leo Rubin, del Frente Guasu.

Ejes de campaña

La precandidata expuso los cuatro ejes que orientan su propuesta de gobierno los cuales están resumidos en panfletos repartidos. En primer lugar “Transparencia” con acceso público a toda la información municipal y publicación inmediata de los gastos desde el primer día de gestión.

Otro punto fue “Eficiencia” al prometer el ordenamiento del tránsito, revisión de prioridades y cumplimiento estricto de la ley sin privilegios.

Recalcó el tema de la “Limpieza” con la modernización del sistema de recolección y responsabilidad institucional en la gestión de residuos.

Finalmente destacó en su programa la mejora del “Transporte y movilidad”, al prometer un modelo centrado en el usuario, con mejoras reales al transporte público y la implementación efectiva de ciclovías.

Subrayó que la unidad opositora “no depende solo de un acuerdo entre dirigentes, sino de la participación activa de la ciudadanía”, y destacó que el proceso que encabeza “no se construye con figuritas que debe llenar un álbum, sino con los asuncenos y asuncenas que viven día a día las consecuencias del deterioro municipal”

Al referirse a la reciente elección en Ciudad del Este, donde Dani Mujica venció con una enorme diferencia al candidato oficialista, sostuvo que el resultado “demuestra que la organización ciudadana puede imponerse incluso frente al aparato cartista”.

El acto cerró con un llamado a sostener el trabajo territorial y el diálogo con los barrios de la capital: “Estamos ante la posibilidad de construir una candidatura unificada para Asunción. Este proceso necesita de cada vecino y cada vecina. La ciudad merece una gestión que ordene, que informe y que responda”.