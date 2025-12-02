Concejales solicitan que se intervenga Municipalidad de Nanawa

Ediles de la Junta Municipal de Nanawa, departamento de Presidente Hayes, presentaron hace unos días una solicitud formal de la realización de una auditoría de intervención a la Municipalidad de esa localidad.
Un escrito del pasado 25 de noviembre dirigido al Ministerio del Interior y firmado por siete concejales municipales solicita que la Contraloría General de la República intervenga la Municipalidad debido a “las innumerables irregularidades detectadas en las ejecuciones presupuestarias y rendición de cuentas” durante el mandato del actual intendente Claudio Samaniego (ANR, Partido Colorado).
Desde ayer lunes, el pedido de intervención se encuentra en la Contraloría.
Denuncias de concejales
Entre las irregularidades que concejales de Nanawa han denunciado en el pasado destacan pagos atrasados de salarios de funcionarios municipales, falta de transparencia de parte del intendente sobre el número de funcionarios con que cuenta la Municipalidad y sus funciones, o dudas en torno al manejo por parte de la Intendencia de recursos vinculados s alimentación escolar.