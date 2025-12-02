Otra posible sesión “exprés” con 22 puntos en Diputados

Entre los principales puntos destaca la designación de 12 diputados titulares y seis suplentes que integrarán la Comisión Permanente del Congreso durante el receso parlamentario próximo. Como de costumbre, lo más probable es que deleguen las designaciones a la mesa directiva, a sugerencia de las diferentes bancadas.

Otro aspecto llamativo, pero que se encuentra en el punto 10 es el proyecto de ley “que modifica el artículo 15 de la Ley N° 6112/2018, ‘del fondo de jubilaciones y pensiones para miembros del Poder Legislativo de la Nación, modificado por Ley N° 6496/2020”.

Esta es una modificación a la “Jubilación Vip” parlamentaria, para establecer los años de aporte mínimo para los llamados “afiliados voluntarios”, que son los legisladores con permiso (para ser ministros o embajadores) o los que renunciaren.

La ley actual no establece un tiempo mínimo de aporte a la caja parlamentaria, y la propuesta de diputados es elevar a un mínimo de 7 (siete) años de antigüedad como aportante para solicitar ser “afiliado voluntario”.

La legislación vigente, por ejemplo, permitiría al diputado cartista -obligado a renunciar- Orlando Arévalo a seguir aportando para llegar a una jubilación vip. Sin embargo, la modificación fue rechazada en Senado, por lo que ahora vuelve para su tercer trámite a Diputados.