Plantean cambiar ley de patente de rodados: esta es la propuesta

Siete diputados cartistas y un liberocartista plantean modificar la Ley Nº 7459 que fue sancionada el pasado 14 de abril de 2025, tras el fracaso de la ley Nº 7447, y que establece un cálculo para que el costo de las patentes sean analizadas por el valor imponible del rodado.

Es decir, los propietarios de vehículos de alta gama, con la ley vigente están obligados a pagar más y ahora los diputados buscarían reducir el impuesto a ese sector.

Lea más: Tras quejas, Opaci plantea volver a modificar precios de habilitaciones vehiculares

Los diputados cartistas Saúl González, Pedro Ortíz, Fabiana Souto, Rodrigo Gamarra, Néstor Castellano, Santiago Benítez, Diego Candia y el liberocartista Marcelo Salinas presentaron un proyecto de ley que a todas luces beneficiaría a dueños de vehículos lujosos, entre los que se encuentran legisladores.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En su exposición de motivos argumentan que este sistema de fijación del impuesto, si bien aplica un criterio de igualdad tributaria, no previó una situación en la que el “valor imponible es excesivamente bajo, con costos irrisorios que no condicen para cubrir ni los gastos administrativos, mucho menos el impuesto municipal” y pretenden incluir un topeo al impuesto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“En ningún caso, el impuesto a la patente de rodados será inferior a un jornal diario y no podrá superar un salario mínimo legal vigente para actividades diversas no especificadas”, es el párrafo que pretenden incluir al artículo 22 de la ley.

Lea más: Peña promulga ley que unifica los costos de patentes vehiculares

El cambio a la ley de patente de vehículos

En dicho artículo de la ley vigente se establece el cálculo para el impuesto que cada dueño de rodado debe pagar de acuerdo al valor imponible.

“El cálculo se fija en el 0,3% del valor del vehículo, con una reducción del 5% anual hasta los 10 años de antigüedad del automotor”, reza el artículo 22.

Con esta modificación, lo que en realidad pretenden los diputados oficialistas es que se cobre solo hasta G. 2.899.048 a los dueños de vehículos de alta gama cuyo valor imponible sea mayor y no “aumentar la recaudación municipal” como pretenden argumentar en su propuesta.