Política
02 de diciembre de 2025 - 10:35

Se suspende el encuentro entre Peña y titular de la CEP

Cardenal paraguayo Adalberto Martínez, en reunión con el Presidente de la República, Santiago Peña.
Santiago Peña no concretó ayer la reunión prevista con monseñor Pierre Jubinville, obispo de San Pedro y titular de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP), a días de la festividad de Caacupé, en la cual estará ausente porque viajará al exterior.

Por ABC Color

El presidente de la República, Santiago Peña (ANR-HC), viajará nuevamente esta semana, ahora con destino a Estados Unidos de América (EE.UU.), por lo que se ausentará nuevamente para el día de la festividad de la Virgen en Caacupé, prevista para el lunes 8 de diciembre.

Igual que el año pasado, Peña no asistirá a la misa central en Caacupé, y sí estará presente en la misa que oficiará el obispo castrense, cardenal Adalberto Martínez, este jueves a las 07:00.

En esta ocasión tiene previsto viajar para asistir el viernes 5 de diciembre a Washington DC para el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Peña estará presente, conforme a la invitación de la FIFA y de uno de los anfitriones, el mandatario Donald Trump. De Washington DC irá unos días a Nueva York, donde vive y estudia su hija: Costanza Peña Ocampos.

Del país del norte, el Presidente se trasladaría a Budapest, donde se prevé que lo reciba el mandatario de Hungría, el ultraconservador Víctor Orban.

Del país de Europa Central, Santiago Peña se trasladará a Oslo, Noruega, donde se realizará, el miércoles 10 de diciembre, la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a la venezolana María Corina Machado.

Se prevé su retorno al país el viernes 12 de diciembre.

El año pasado, Peña no asistió a la misa central en Caacupé porque viajó a la Cumbre de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en París. Seguidamente a Israel. Este miércoles pediría el permiso correspondiente al Senado.

Reunión postergada

Santiago Peña tenía prevista ayer a la tarde una reunión con el monseñor Pierre Jubinville, obispo de San Pedro y presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP), en Mburuvicha Róga. Conforme a información oficial, el encuentro fue postergado.

La última vez que Peña recibió a una alta autoridad de la Iglesia Católica fue a inicios de julio pasado, cuándo recibió al cardenal Adalberto Martínez. En esa ocasión hablaron de la lucha contra la pobreza y la atención a sectores vulnerables.