Se suspende el encuentro entre Peña y titular de la CEP

El presidente de la República, Santiago Peña (ANR-HC), viajará nuevamente esta semana, ahora con destino a Estados Unidos de América (EE.UU.), por lo que se ausentará nuevamente para el día de la festividad de la Virgen en Caacupé, prevista para el lunes 8 de diciembre.

Lea más: Esto dice el Gobierno para negar lista de visitas a Mburuvicha Róga

Igual que el año pasado, Peña no asistirá a la misa central en Caacupé, y sí estará presente en la misa que oficiará el obispo castrense, cardenal Adalberto Martínez, este jueves a las 07:00.

En esta ocasión tiene previsto viajar para asistir el viernes 5 de diciembre a Washington DC para el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Peña estará presente, conforme a la invitación de la FIFA y de uno de los anfitriones, el mandatario Donald Trump. De Washington DC irá unos días a Nueva York, donde vive y estudia su hija: Costanza Peña Ocampos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Del país del norte, el Presidente se trasladaría a Budapest, donde se prevé que lo reciba el mandatario de Hungría, el ultraconservador Víctor Orban.

Lea más: Cardenal exige justicia para Guillermo Moral e insta a denunciar el mal con valentía

Del país de Europa Central, Santiago Peña se trasladará a Oslo, Noruega, donde se realizará, el miércoles 10 de diciembre, la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a la venezolana María Corina Machado.

Se prevé su retorno al país el viernes 12 de diciembre.

El año pasado, Peña no asistió a la misa central en Caacupé porque viajó a la Cumbre de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en París. Seguidamente a Israel. Este miércoles pediría el permiso correspondiente al Senado.

Reunión postergada

Santiago Peña tenía prevista ayer a la tarde una reunión con el monseñor Pierre Jubinville, obispo de San Pedro y presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP), en Mburuvicha Róga. Conforme a información oficial, el encuentro fue postergado.

La última vez que Peña recibió a una alta autoridad de la Iglesia Católica fue a inicios de julio pasado, cuándo recibió al cardenal Adalberto Martínez. En esa ocasión hablaron de la lucha contra la pobreza y la atención a sectores vulnerables.