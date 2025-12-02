Senado: canciller no comparece ante comisión y Filizzola lo califica de “gran irresponsable”

El ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, debía comparecer hoy ante la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública del Senado, pero justificó su ausencia por “compromisos asumidos con anterioridad”.

Los legisladores esperaban que el alto funcionario del Ejecutivo explique el impasse diplomático generado por denuncias de espionaje por parte de Brasil que también frenaron temporalmente la negociación del Anexo C de Itaipú.

Por el caso, el senador opositor Rafael Filizzola dijo que Ramírez Lezcano “es un gran irresponsable” y también “demuestra su absoluto desconocimiento de la Constitución”.

Asimismo, sostuvo que “a él no se le invita”, sino “se le convoca” y alegó desconocer qué podría ser más importante para un funcionario público que una comparecencia para “rendir cuentas” ante el Congreso Nacional.

“Un Gobierno que se calla”

Otro punto que mencionó el legislador es que hay una “constante” del Gobierno “que se calla, no aclara”, como por ejemplo a su criterio quedó demostrado con la presencia del titular del Indert, Francisco Ruiz Díaz, ayer ante los senadores.

“Supuestamente nos iba a dar una cátedra (Ruiz Díaz) y no supo decir nada. Hay muchas cosas que quiero saber y no puede terminar; quiero saber cómo nos espiaron, si pincharon teléfonos, plantaron un micrófono, si tenían un informante paraguayo para potencias extranjeras... un funcionario desleal es traición a la patria”, sentenció.

